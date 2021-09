Twitter va permettre de supprimer des abonnés sans les bloquer

Twitter est très actif en ce moment quand il s'agit de lancer de nouvelles fonctionnalités, l'une des dernières idées du réseau social donne la possibilité à n'importe quel utilisateur de supprimer un abonnement à son profil, sans avoir besoin de bloquer. Avec cette nouveauté, vous allez enfin pouvoir devenir maître des personnes qui vous suivent !

Aujourd'hui, pour qu'une personne arrête de vous suivre sur Twitter, la seule solution est de procéder au blocage du compte.

Le problème, c'est que si vous connaissez cette personne, vous risquez de créer un conflit et surtout une incompréhension puisqu'elle ne comprendra pas ce qu'elle a fait pour être bloquée.

Cette réaction sera tout à fait logique puisque le blocage est considéré comme une sanction, une solution pour se débarrasser de la personne afin qu'elle ne puisse plus jamais interagir avec vous !



Dans une prochaine mise à jour du site de Twitter et de l'application, vous allez pouvoir supprimer l'abonnement d'un autre utilisateur à votre compte.

Une page d'assistance du réseau social a expliqué l'expérimentation d'une fonctionnalité permettant de supprimer un follower sans que celui-ci soit averti. Il ne pourra plus vous suivre, mais pourra toujours voir les contenus que vous publiez si votre compte est public. Une énorme différence par rapport au blocage, car dans ce genre de situation, le compte Twitter ne peut plus voir ce que vous tweetez, sauf s'il utilise un autre compte.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, dans la liste des personnes qui vous suivent, vous aurez des points de suspension qui vous emmèneront vers la suppression de l'abonnement, chaque profil qui vous suit en aura un !



Alors bien sûr, si vous êtes suivi par plusieurs milliers de personnes, vous risquez d'avoir besoin de chercher longtemps avant de trouver la personne que vous souhaitez supprimer. Cependant, Twitter a pensé à une autre manipulation plus simple : il vous suffira de vous rendre sur le profil de la personne en question, puis vous aurez la possibilité de supprimer l'abonnement.



Il n'y a pour l'instant pas d'informations quant à la mise en ligne de cette nouveauté, il se pourrait que cela soit disponible dans un premier temps dans la version web de Twitter puis arrive après sur l'application iOS et Android.

En tout cas, le réseau social s'est organisé de cette façon pour la période de test.

Avant de lancer une nouvelle fonctionnalité en bêta puis disponible pour tout le monde, Twitter examine en interne si l'idée est bonne et peut apporter quelque chose de positif pour les utilisateurs.

Selon un rapport de Bloomberg, voici les 3 futures nouveautés qui pourraient bientôt débarquer sur Twitter :

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx