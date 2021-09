Apple a trouvé la parade pour la batterie de l'iPhone pliant

Alban Martin

Apple continue de rechercher des moyens d'exploiter au mieux tout le volume d'un iPhone et réfléchit à des batteries capables de s'intégrer dans un appareil pliable tel qu'un futur iPhone Fold.

Une astuce pour avoir une batterie flexible sur iPhone

Les appareils Apple dépendent tellement des batteries que l'entreprise étudie de manière continue les options possibles qui peuvent les rendre plus puissantes ou, d'une manière ou d'une autre, plus utiles. Une demande de brevet récemment publiée montre que la société basée à Cupertino continue de travailler sur la façon de fabriquer une batterie pouvant fonctionner dans un appareil pliable. Le brevet "configurations de batterie flexibles" concerne l'agencement des cellules de batterie dans un boîtier.

Plus précisément, [ceci] concerne les configurations d'appareils électroniques offrant un mouvement flexible des aspects de l'appareil.



Les dispositifs électroniques peuvent comprendre une section de charnière s'étendant sur la première zone et une autre sur la deuxième du dispositif. La seconde section de l'appareil peut être couplée de manière pliable avec la première section de dispositif autour de la charnière.

Apple a déjà produit des batteries de différentes formes afin de mieux utiliser l'espace à l'intérieur, par exemple, avec le MacBook 2015 ou l'iPhone X en 2017. Là où il s'agissait de différentes batteries assemblées, cette nouvelle proposition concerne une seule unité qui présente une section plus fine où elle est censée se plier.

La section charnière peut être caractérisée par une troisième épaisseur inférieure à la première épaisseur et à la deuxième épaisseur.

Autrement, Apple pourrait décidé de partir avec deux batteries, une de chaque côté. Cependant, avoir une seule unité pourrait permettre d'avoir un petit volume de batterie supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable pour les coûts et l'autonomie.

Entre la charge supplémentaire possible de la batterie et l'avantage mécanique, l'intérêt pour les batteries flexibles est certain. Pour mémoire, Apple s'est déjà penché sur l'idée inverse, celle de diviser une batterie en plusieurs parties. En 2020, la société a obtenu un brevet concernant une batterie flexible, qui diffère de celui qu'on vient d'évoquer.



La différence est que le brevet précédent portait sur la façon de séparer les cellules de batterie flexibles en plusieurs zones. Il s'agissait de prendre des cellules de batterie individuelles et de les faire "enrouler dans des cylindres sur un substrat flexible".



Ni le brevet 2020 ni celui du jour ne concernent particulièrement la chimie de la technologie des batteries. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la mécanique de l'installation et de l'utilisation d'une batterie pliable dans un appareil.



Ce n'est donc pas la solution ultime pour avoir une véritable batterie flexible, à la manière de ce qu'on peut désormais faire avec des écrans OLED par exemple. Mais ce nouveau mode de pensée tente d'aller plus loin et de dire qu'il peut être utilisé sur plusieurs types d'appareils, de l'iPhone à l'Apple Watch, en passant par l'iPad et les Mac. Un iPhone Fold pourrait voir le jour en 2023 d'après l'analyste Ming-Chi Kuo...