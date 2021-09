Une étude démontre la popularité grandissante d'Apple durant le COVID

Alexandre Godard

Une nouvelle étude tente de mettre en avant les effets de la pandémie sur les clients et leurs relations avec les plus grandes marques de la planète. Au vu de ce que l'on y apprend, Apple est à ce jour une marque encore plus indispensable pour certains.

Covid-19 : une addiction grandissante autour des produits d'Apple ?

Nous l'avons répété des dizaines de fois, la crise du covid-19 qui sévit depuis maintenant plus d'un an et demi n'a cessé d'impacter certains secteurs d'une manière gravissime sur le plan économique.



En revanche, celui de la technologie a bien évidemment eu le meilleur rôle car la mise en place massive du télétravail et l'interdiction de sortir voir ses amis et sa famille a fait en sorte que tout le monde passait par internet et donc par les objets électroniques pour échanger.



L'occasion pour certains de découvrir en profondeur des applications comme Zoom qui a fait un véritable carton mais aussi de se servir de pleins de fonctionnalités sur leur iPhone, iPad... qu'ils n'utilisaient pas avant.

Une société d'étude nommée MBLM s'est justement penchée sur le cas en publiant le rapport "Brand Intimacy COVID Update". Un rapport qui révèle les effets de la crise sanitaire sur une centaine de grandes marques les plus connues à travers le monde.



Un classement qui semble donc toujours dominé par Apple d'une courte tête devant Amazon. Pour rappel, un précédent classement avait eu lieu l'été dernier et la firme de Cupertino était à cette époque déjà sur la plus haute marche.



Sur plus de 3000 consommateurs américains interrogés, la moitié (50%) assure avoir utilisé les appareils et les services d'Apple d'une manière beaucoup plus intensive qu'en temps normal (hors crise sanitaire).



Fait intéressant, Apple est la seule marque au monde de ce classement à être présente dans le top 5 des hommes comme des femmes. Encore mieux, la marque est même numéro une dans le classement féminin.



Apple aime être le premier de la classe dans toutes les matières car il se classe premier chez les 18-34 ans, premier également chez les 35-44 ans et deuxième chez les 45-64 ans. Apple est également une marque qui attire tout style de revenus et se classe premier chez les personnes gagnant entre 35 000 $ et 100 000 $ par an et deuxième pour ceux gagnant plus de 150 000 $ / an.



Pour finir avec les chiffres, 48% des sondés estiment qu'ils ne peuvent plus vivre sans les produits d'Apple. Un chiffre qui était à 33% avant la pandémie, ce qui indique une augmentation de 15% durant la crise.



Ce ne sont bien évidemment que des chiffres basés sur un style d'étude en particulier et sur "seulement" 3000 personnes, mais cela permet une fois de plus de confirmer le jackpot d'Apple avec cette pandémie. Même si tout n'est pas rose car de nouveaux problèmes sont également apparus notamment au niveau de la relation avec les employés au sujet du télétravail.



D'ailleurs de votre côté, pourriez-vous vous passer dès demain des produits d'Apple dans votre quotidien ? Pour ma part, c'est un non catégorique ! Et je n'ai pas attendu la pandémie pour m'en rendre compte. N'hésitez pas à nous le dire par commentaire.