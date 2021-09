Google dévoile déjà une publicité pour le Pixel 6

Alban Martin

Google nous surprend encore une fois. Après avoir présenté deux mois avant sa sortie le prochain Pixel 6, la société de Mountain View publie cette fois une première publicité qui permet d'avoir un aperçu de la prise en main sur smartphone.

Une prise en main du Pixel 6 signée Google

La vidéo démarre avec le Pixel 6 de dos, face contre table. L'occasion de découvrir le bloc photo qui prend toute la largeur du smartphone. Google en profite pour indiquer que le téléphone vous voit réellement comme vous êtes en apprenant, en évoluant et en s'adaptant. Malheureusement, la société ne précise pas ce que cela signifie concrètement.

Pour mémoire, Google a officialisé le Pixel 6 et la variante plus chère, le Pixel 6 Pro, le mois dernier en prenant encore une fois de court les rumeurs. Pour contrôler sa communication, le géant de la recherche a dévoilé le design, ainsi que quelques caractéristiques techniques comme la puce Tensor, un processeur maison largement inspiré d'Apple. Dommage qu'elle ne profite pas de la publicité pour donner plus de chiffres sur les performances réelles.



Reste à patienter jusqu'au keynote officiel qui devrait arriver celui de l'iPhone 13. Nous aurons plus d'informations sur le concurrent d'Apple dont le prix, sachant que Google a déjà annoncé qu'il coûterait "plus cher".

Voici la publicité "For All You Are" de Google :