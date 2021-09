Apple classe l'iPod Touch 5 de 16 Go dans les produits obsolètes

Alban Martin

Apple a ajouté aujourd'hui l'iPod touch de cinquième génération, sorti en 2013, à sa liste de produits obsolètes. C'est donc la fin du support pour ce produit qui était encore très populaire à l'époque. Mais pour le moment, une seule version est concernée.

La fin d'une époque avec l'arrêt de l'iPod Touch 5

En effet, Apple ne classe dans sa liste de produits vintage que l'iPod Touch 16 Go de 2013, une variante spécifique du iPod touch‌ a été lancée en tant qu'option bas de gamme de l'iPod touch‌ 5 sorti un an plus tôt. Comparé à ses compagnons 32 Go et 64 Go, le modèle 16 Go n'était proposé que dans une seule couleur argentée et n'avait pas de caméra arrière.

Apple a suivi l'iPod touch‌ de cinquième génération avec la sixième génération à l'été 2015. Par rapport à la génération précédente, le nouveau modèle présentait des performances améliorées et le retrait de la dragonne. Depuis l'iPod touch‌ 7 sorti en mai 2019, Apple n'a pas mis à jour son produit emblématique.



Apple classe les produits arrêtés depuis au moins sept ans comme "obsolètes", ce qui signifie qu'ils ne peuvent recevoir aucune réparation d'Apple ou de ses fournisseurs de services.