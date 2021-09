Donald Trump : "Mark Zuckerberg était un lèche c** quand j'étais Président"

Dans une récente interview pour la chaîne américaine Fox News, le 45e Président des États-Unis s'est exprimé sur plusieurs anecdotes qu'il a vécues pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Donald Trump a parlé de sa relation avec le dirigeant du groupe Facebook. Selon lui, Mark Zuckerberg a un comportement digne d'un "lèche c**" quand il vient vous demander quelque chose !

Souvent décrit comme quelqu'un d'insupportable et qui fait tout pour qu'on le déteste, Donald Trump n'a pas une très bonne réputation auprès de nombreux Américains.

Cela s'explique par sa personnalité "grande gueule", quand Trump pense à quelque chose, il le dit ouvertement sans aucun filtre, quitte à ce que cela choque une personne ou une communauté tout entière !



Dans une interview accordée en exclusivité à Fox News, Donald Trump est revenu pendant de longues minutes sur son exclusion de la totalité des réseaux sociaux, il a expliqué comment il vivait cette difficile décision qui l'empêche de s'exprimer sur la politique de Joe Biden.

Dans sa déclaration, le 45e Président des États-Unis s'en est pris à Mark Zuckerberg qu'il a accusé d'une certaine hypocrisie...

Mark Zuckerberg avait l'habitude de venir à la Maison-Blanche, et de me lécher le c**. Et je me disais : 'Oh, c'est super. J'ai le responsable de Facebook qui vient dîner avec sa charmante épouse'. Quand vous voyez ce qu'ils me font et ce qu'ils font aux autres Républicains, c'est juste fou. Mais ainsi va le monde"