PlayStation Showcase : God of War, Spider-Man et KOTOR à l'honneur

Corentin Ruffin

Si vous êtes possesseur d'une console Sony, vous devez sans doute savoir qu'hier soir se tenait un évènement très attendu : le PlayStation Showcase. Le but pour la société nippone était de mettre l'eau à la bouche des joueurs en dévoilant les prochaines sorties à venir dans les prochains moins.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sony n'a pas déçu, avec de belles annonces, notamment le prochain opus de God of War baptisé Ragnarok ou encore GRAN TURISMO 7.

Le résumé du PlayStation Showcase : attention aux yeux

Si la plupart des gros titres attendus ont répondu présents, on a aussi eu le droit à de belles pépites, notamment Wolverine, développé par Insomiac Games. Pour le moment, on en sait encore très peu sur le titre si ce n'est qu'il mettra en scène l'un des X-Men préférés des amateurs de la série.



La plus célèbre des araignées va également revenir, et on aura le droit à un jeu qui mettra en scène Peter Parker et Miles Morales face à une nouvelle menace : Venom. Autre très belle nouvelle, les nombreux fans de l'univers de Star Wars auront le droit à un remake complet de Star Wars : Knights of The Old Republic (sorti en 2003), exclusif à la PS5.



Nathan Drake, lui aussi, aura le droit à un remake complet avec Uncharted : Legacy of Thieves Collection qui comprendra Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy début 2022.



Passons aux plus gros titres, ceux qu'on attendait avec grande impatience : Kratos et Atreus ont donné de leurs nouvelles grâce à une nouvelle vidéo de God of War Ragnarok. Dans cette dernière, on peut y voir le fils du demi-dieu quelques années plus tard, avec la présence notable de Thor et de Tyr. Sortie en 2022 !



Gran Turismo 7, lui, a également eu le droit à une nouvelle vidéo et une date de sortie : mars 2022. Ce même mois, il sera également possible de découvrir la version PS5 du très populaire GTA 5, avec une date finalement retardée (prévue initialement en novembre).



Pour le reste, on a également eu des nouvelles de Forspoken, Project EVE, Rainbow Six Extraction ou encore les Gardiens de la Galaxie.