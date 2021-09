L'iPhone 13 devrait démarrer à 128 Go de stockage

Hier à 18:45 (Màj hier à 18:50)

Medhi Naitmazi

10



Deux jours avant le Special Event d'Apple dédié au nouvel iPhone 13, l'analyste réputé Ming-Chi Kuo nous partage les différentes options de stockage attendues pour la fournée 2021. Surprise, la firme pourrait enfin abandonner les 64 Go pour laisser place à une offre plus généreuse sur les modèles d'entrée de gamme.

Apple en passe de doubler la capacité de stockage des iPhone 13

Dans une note pour le compte de la société d'investissement TF International Securities, Kuo a déclaré que le line-up commencera cette année avec 128 Go de stockage, abandonnant les 64 Go sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Dans le même temps, l'analyste confirme ce qu'on avait déjà évoqué, à savoir une option 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Une nouveauté qui permettrait de contenter certains utilisateurs férus de vidéos ou de jeux, mais qui viendrait gonfler le prix de vente pour atteindre les 1800€.

Rendus de l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 mini

Dans tous les cas, doubler la capacité de stockage des modèles les moins chers devrait se faire sans augmentation du prix, comme ce fût le cas l'an passé sur les MacBook Air et MacBook Pro.



Voici les différentes options stockage sur les iPhone 2021 :

iPhone 13 mini et iPhone 13

128 Go

256 Go

512 Go

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

128 Go

256 Go

512 Go

1 To

L'événement d'Apple débutera le mardi 14 septembre à 19 h, heure de Paris. iPhoneSoft couvrira la conférence du début à la fin avec un direct commenté en français, comme pour chaque keynote depuis 13 ans désormais. Vous pourrez nous suivre sur le blog, l'application iSoft, Twitter et Facebook.