L’Italie accueille Look Around et les nouveautés Apple Plans

Il y a 10 heures

Medhi Naitmazi

Apple étend enfin son expérience Maps améliorée en dehors des États-Unis, du Canada et du Japon avec l'Italie à la suite de plusieurs mois de tests dans des régions spécifiques de la péninsule italienne plus tôt cette année. Outre l'amélioration des données, Apple Maps en Italie obtient aussi des bâtiments 3D, une meilleure navigation et surtout Look Around - qui est la version d'Apple de Street View construite avec des photos.

Italie, Saint-Marin, Le Vatican et Andorre

Le déploiement de la version améliorée d'Apple Plans est en cours en Italie, à Saint-Marin, dans la Cité du Vatican et en Andorre. Eddy Cue, vice-président principal des services d'Apple, a mentionné comment l'entreprise s'engage à construire ses cartes à partir de zéro avec des informations plus précises.

Apple Plans est la meilleure façon d'explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée, et nous sommes ravis d'offrir cette expérience à encore plus d'utilisateurs grâce au déploiement d'aujourd'hui. Nous avons reconstruit la carte à partir de zéro, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut fournir, y compris Look Around, le guidage naturel par Siri, et plus encore. Maintenant, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs en Italie de trouver les endroits qu'ils aiment et d'arriver là où ils vont encore plus vite et plus facilement.

Voici les nouvelles fonctionnalités qui sont maintenant disponibles dans Apple Maps pour l'Italie :

Look Around

Couverture routière plus détaillée, données sur les piétons et couverture terrestre

Amélioration de la navigation

Bâtiments 3D

Guidage en langage naturel Siri

Données des radars

Guidage de voie

Apple Maps Look Around, now in Italy too!

But rendering is faster in USA than in Italy and in UK. pic.twitter.com/AVg4K1kDkI — domenico panacea (@domenicopanacea) September 10, 2021

Outre l'Italie, Apple a également testé ses cartes améliorées dans d'autres pays européens, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. La France est prévue mais pas pour tout de suite, les voitures du constructeur étant en train de sillonner le pays, tout comme la Belgique.