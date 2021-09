Un record de ventes en vue pour l'iPhone 13 d'après JP Morgan

Il y a 4 heures

Alban Martin

2



La banque d'investissement JP Morgan s'attend à ce que la gamme iPhone 13, ainsi que du futur iPhone SE 3 conduisent Apple à un nouvel exercice fiscal record en 2022.

Tout est au beau fixe pour les actionnaires d'Apple

Dans une note aux investisseurs, l'analyste de JP Morgan, Samik Chatterjee, décrit certaines de ses attentes pour l'événement "California Streaming" d'Apple le 14 septembre. L'analyste répond également aux principales questions posées par les investisseurs d'Apple.



D'une part, Chatterjee s'attend à peu de surprises de la gamme iPhone 13. Cependant, il pense que les prix pourraient grimper et que les contraintes d'approvisionnement pourraient potentiellement conduire à des dates d'expédition plus tardives que d'habitude. Cependant, Chatterjee ne pense pas que ces retards affecteront les revenus.

À notre avis, Apple s'est déjà orienté vers le 4e trimestre fiscal de manière assez conservatrice. Nous pensons que nous pouvons toujours respecter ses prévisions prudentes sur la base de l'élan actuel des ventes d'iPhone 12, ainsi que de l'élan des ventes de Mac et d'iPad, et un calendrier d'expédition normal vers la fin septembre impliquera une hausse des estimations du consensus.

Même si l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ont marqué le pic des volumes de smartphones 5G, Chatterjee pense toujours que les investisseurs devraient être enthousiasmés par l'iPhone 13. Il dit qu'une combinaison de l'iPhone 13 et d'un nouveau modèle d'iPhone SE en 2022 pourrait conduire à des volumes égaux voire supérieurs à l'année passée qui était déjà un record.



Pour l'avenir, Chatterjee note également que l'assouplissement des restrictions de Covid-19 dans de nombreuses régions du monde pourrait entraîner un ralentissement de la croissance des services Apple. La croissance actuelle de 30 %, en d'autres termes, n'est pas durable. En dépit du fait que l'analyste pense que les défis juridiques et les concessions de l'App Store n'auront qu'un impact limité sur les revenus des services d'Apple.



Autre point, Chatterjee pense que les bénéfices de cette année seront plus conséquents que prévus, malgré les points de frictions évoqués.



Chatterjee maintient son objectif de cours AAPL de 180 $ d'ici 12 mois. L'action étant à 150 $, vous pouvez donc acheter d'après la banque d'investissement américaine. En tout cas, rendez-vous demain à 19 h pour suivre le keynote de l'iPhone 13 en direct et en français.