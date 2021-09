Spine : le premier émulateur PS4 tourne sur Linux

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Non, pas Windows ni MacOS, le premier émulateur de PS4 tourne sous Linux. Il s'appelle Spine et est plein de promesses.



Les émulateurs de consoles sont légions depuis des années maintenant, mais rares sont ceux qui concernent des appareils récents. Mis à part Yuzu qui s'occupe de faire tourner les jeux de Nintendo Switch, le reste est cantonné aux consoles du début des années 2000.

Spine est un futur grand de l'émulation

Attention spoil, l'émulateur Spine n'est pas encore totalement au point. Alors certes, il peut émuler plusieurs jeux de PlayStation 4, mais la liste est courte et ne permet pas de jouer à des titres 3D. Seuls les jeux en 2D affichent une fluidité correcte, car l'émulation d'une console nécessite d'avoir dix fois la puissance de celle qui est ciblée. Façon de parler.

Même une console comme la PS3 n'est pas encore parfaitement émulée avec RPCS3. Seul Yuzu s'en sort formidablement bien mais parce la puissance de la console de Nintendo est moindre.



Sorti en 2019, Spine est un projet open-source qui vient de recevoir une très grande mise à jour. Il y a quelques jours, l'émulateur a enfin ajouté la possibilité de jouer à certains titres, avec près de 300 jeux compatibles. Pour appuyer ses dires, le développeur a même publié une vidéo :

Vous l'aurez compris à travers cette vidéo, malgré l'avancement, Spine est loin de faire tourner Fifa 21, Uncharted 4 ou encore Gran Turismo Sport. Pour le moment, on se contentera de Megaman et autres Stardew Valley qui ne font pas appel à des moteurs 3D puissants. Les jeux AAA arriveront certainement un jour, mais pas avant un petit moment. De même, la compatibilité macOS et Windows n'est pas encore à l'ordre du jour.



Source