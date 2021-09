Une amende de 177 millions de dollars pour Google en Corée du Sud

Xiaomi n'a pas de limites ! Preuve en est, la marque veut sortir son propre véhicule électrique et autonome dans quelques années. Pour ce faire, quoi de mieux que de racheter certaines sociétés...

Suite au procès entre Apple et Epic Games, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a ordonné à Epic de verser 6 millions de dollars d'intérêts à son adversaire. Si la somme n'est pas très importante...

Les autorités françaises luttent souvent contre le monopole mondial imposé par les GAFAM même si ce n'est pas toujours facile. Du coup, chaque procès gagné est une victoire et c'est le cas ce...

La décision de la KFTC rendue publique aujourd'hui ne tient pas compte de ces avantages, et sapera les avantages dont bénéficient les consommateurs. Google a l'intention de faire appel de la décision de la KFTC.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.