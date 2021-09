La Release Candidate d'iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 est disponible

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

C'était encore le feu cet Apple Event ! Comme à son habitude, après l'annonce de nouveaux produits dont l'iPhone 13, Apple libère ses nombreuses Golden Master, des versions logicielles pratiquement finale après des mois de bêta. Ainsi, iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 sont disponibles dès maintenant (seulement pour les développeurs). Apple publiera la version grand public dans quelques jours, et macOS 12 Monterey dans un moins environ.

Golden Master / Release Candidate disponibles pour tous

L'ensemble des développeurs qui sont inscrits au programme des bêtas d'iOS 15, d'iPadOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15 peuvent dès maintenant télécharger la Release Candidate avant la sortie de la version finale.

La Golden Master est appelée la version de la dernière chance, c'est précisément sur cette mise à jour que l'ensemble des bugs et imperfections sont censés avoir disparus avant la mise à disposition au public. Pour l'instant, seuls les développeurs ont accès aux Golden Master, mais on imagine que pour les testeurs publics, cela ne devrait plus tarder. C'est probablement une question d'heures.

Comment télécharger la RC/GM ?

Pour télécharger l'une de ces nouvelles mises à jour, il n'y a pas de surprise. Si vous avez le profil d'approvisionnement sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans vos réglages puis dans Mise à jour logicielle pour installer la Golden Master d'iOS 15 et d'iPadOS 15. Idem pour tvOS 15 sur Apple TV.



Pour watchOS 8 il suffit de vous rendre dans l'application "Watch" et pour l'Apple TV dans l'application "Réglages" puis Système. Mais seuls quelques élus ont le droit d'avoir les bêtas.



Pour rappel, il a été confirmé il y a quelques minutes que iOS 15 et iPadOS 15 seront disponibles en version finale dès la semaine prochaine !