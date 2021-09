Xiaomi présente ses lunettes connectées Smart Glass

Il y a 42 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Depuis quelques années maintenant, dans le monde des produits high-tech, un acteur a réussi à se faire une place de choix. En effet, outre Apple, Google ou encore Samsung, Xiaomi a su jouer des épaules pour s'intégrer dans le groupe des entreprises à surveiller.

Souvent pointée du doigt pour ses pâles copies, que ce soit via ses smartphones, ses ordinateurs ou ses montres connectées, la firme chinoise parvient malgré tout à surprendre son petit monde en dévoilant de belles technologies. Et le dernier en date semble très impressionnant, puisqu'on parle de lunettes connectées qui risquent de faire du bruit...

Xiaomi Smart Glass : des lunettes connectées prometteuses

En dévoilant officiellement ses Smart Glass, Xiaomi entre dans le marché encore très fermé des lunettes connectées. On parle donc d'une équivalence aux Hololens de Microsoft, avec une dalle MicroLED intégrée aux verres, ce qui n'amoche pas le design de ces dernières.



L'écran monochrome est impressionnant puisque capable d'offrir une luminosité maximale de 2 millions de nits ! Pesant 51 grammes, les lunettes embarquent un capteur photo de 5 mégapixels, un processeur ARM à 4 cœurs, une batterie, un pavé tactile et le Wi-Fi et Bluetooth.



Pour le côté pratique, les lunettes proposent un système d'exploitation capable de gérer les appels et messages, la navigation AR, l'appareil photo, mais également la traduction instantanée. Reste désormais à savoir quand sera commercialisé ce très bel appareil qui arrive avant les Apple Glass...