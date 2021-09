Les Apple Watch 7 restent compatibles avec tous les bracelets

Apple n'a pas encore publié tous les détails sur l'Apple Watch Series 7, car elle sera lancée plus tard cet automne, mais les nouveaux bracelets de l'Apple Watch qui sont sortis aujourd'hui confirment que la Series 7 sera disponible en tailles 41 mm et 45 mm. Mais quid de la compatibilité ?

Une rétro compatibilité bienvenue sur les bracelets des Apple Watch

L'Apple Watch Series 7 de 41 mm remplace l'Apple Watch Series 6 de 40 mm, tandis que l'Apple Watch Series 7 de 45 mm remplace l'Apple Watch Series 6 de 44 mm.

Les changements de taille 41 et 45 mm ont fait l'objet de rumeurs, tout comme la refonte importante de l'écran, mais le design de l'Apple Watch elle-même a été une surprise. Plusieurs rumeurs de Jon Prosser, de l'analyste Ming-Chi Kuo, Bloomberg et d'autres sources avançaient que l'Apple Watch Series 7 aurait un design à bord plat similaire aux modèles d'iPhone 12, mais cela ne s'est pas produit.

Au lieu de cela, Apple a souligné les coins doux et arrondis de l'Apple Watch 7. Elle ressemble donc à l'Apple Watch 6, mais avec un design plus enveloppant.

Les nouveaux modèles d'Apple Watch disposent d'un écran bord à bord avec des bordures très fines. Selon Apple, l'Apple Watch Series 7 offre 20 % plus de surface d'écran que la Series 6 avec une réduction de 40 % de la taille de la bordure.

Malgré l'augmentation de la taille à 41 et 45 mm, l'Apple Watch Series 7 est toujours compatible avec les anciens bracelets d'Apple Watch. Les nouveaux bracelets d'Apple Watch de 41 mm sont rétrocompatibles avec les modèles 38 mm et 40 mm, de sorte que l'inverse devrait également être vrai, tandis que les bracelets d'Apple Watch de 45 mm fonctionnent avec les modèles d'Apple Watch 42 mm et 44 mm.

Les bracelets existants de 38 mm et 40 mm seront donc compatibles avec l'Apple Watch Series 7 de 41 mm, et les bracelets de l'Apple Watch de 42 mm et 44 mm devraient être compatibles avec l'Apple Watch de 45 mm. Une excellente nouvelle malgré le fait que le processeur soit le même que sur la Series 6 et qu’aucun capteur de santé n’ait été ajouté.



