Les iPhone 13 ont exactement la même quantité de RAM que les iPhone 12

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Si Apple a fait de belles annonces hier soir lors de l'Apple Event, le géant californien a déçu énormément de personnes en ce qui concerne les nouveaux iPhone 13. Les clients souhaitaient du changement par rapport à la génération précédente, mais nous avons plutôt eu du réchauffé. Une nouvelle information communiquée vient appuyer le discours de ceux qui affirment qu'il s'agit en réalité d'une présentation des... "iPhone 12S" !

Des efforts très limités

La quantité de RAM est quelque chose de mis en avant chez quasiment tous les constructeurs de smartphones sous Android, mais du côté d'Apple on préfère ne rien dire... Peut-être par peur de s'ajouter volontairement un point faible sur la fiche technique ou lors des campagnes marketing.



Comme Apple préfère jouer la carte du silence en ce qui concerne la quantité de RAM sur les nouveaux iPhone, il faut chercher soi-même l'information. Selon un récent rapport de MacRumors, la firme de Cupertino ne se serait pas pris la tête avec la RAM dans les iPhone 13, puisqu'ils possèdent la même quantité de RAM que les iPhone 12 !

Autrement dit...

L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 ont chacun 4 Go de RAM

de RAM Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont eux toujours 6 Go de RAM.

Sur un smartphone, la RAM est importante pour obtenir une fluidité dans les applications et offrir aux utilisateurs une meilleure expérience sans aucune lenteur et freeze.

Si Apple offre moins de RAM que ses principaux concurrents, c'est parce que les développeurs de l'Apple Park ont pour mission de concevoir un OS qui fonctionne en homogénéité avec les composants de l'iPhone. Le développement est très différent de celui d'Android où l'OS doit être conçu pour être installé sur n'importe quel smartphone, ce qui empêche d'offrir une expérience dédiée à un smartphone spécifique.



Pendant longtemps, les iPhone avaient une forte différence de quantité de RAM par rapport aux smartphones stars de Samsung, on pense par exemple aux iPhone 7 et iPhone 8 qui n'avaient que 2 Go de RAM ou encore aux iPhone 8 Plus et iPhone X qui n'avaient que 3 Go de RAM.



L'absence d'évolution de RAM ne signifie pas qu'Apple cherche à faire des économies sur le prix final de ses appareils (enfin un peu quand même), mais veut surtout dire que l'iPhone n'a pas besoin de plus de RAM pour offrir une expérience telle qu'on la connait aujourd'hui.

Après tout, pourquoi ajouter plus de RAM si on sait que le propriétaire de l'iPhone ne s'en servira pas ?