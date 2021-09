Nintendo Switch : on peut enfin connecter ses AirPods en bluetooth

Il y a 4 heures (Màj il y a 59 min)

Alexandre Godard

5



Pas plus tard que cette nuit, Nintendo a rendu disponible une nouvelle version système. Plusieurs nouveautés au rendez-vous dont la prise en charge du Bluetooth audio. Il était temps Nintendo...

AirPods x Switch

La première phrase qui me vient à l'esprit en annonçant cette information c'est "il était temps..." Cette nuit, Nintendo a lancé la mise à jour système 13.0.0 destinée aux Nintendo Switch et Switch Lite et elle apporte un support attendu de longue date par les joueurs.

Plusieurs nouveautés et ajustements sont au rendez-vous mais celle qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la prise en charge du Bluetooth audio. Une fois cette MAJ effective sur votre console, il sera possible d'appareiller vos objets audios sans-fil.



Non vous ne rêvez pas, il sera enfin possible de brancher ses AirPods à sa Switch pour profiter du son lorsque vous êtes dans une partie. À noter qu'il y a tout de même quelques subtilités à connaître pour que cela fonctionne correctement.



Premièrement, il sera possible de connecter jusqu'à maximum deux manettes Bluetooth en même temps lorsque vous utiliser le Bluetooth audio. Deuxièmement, cette fonction ne sera pas activable si la communication sans fil locale est active. Troisièmement, ne pensez pas brancher un casque pour parler avec le micro, ce n'est pas possible dans ce sens.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021



D'autres nouveautés sont disponibles comme la fonction qui permet de maintenir la connexion internet en mode veille ou encore le nouvel affichage dans "État de la connexion" qui vous indique si vous êtes sur la bande de fréquence 2.4 GHz ou 5 GHz. Sympa, d'autant que la Switch est moins chère depuis quelques jours.