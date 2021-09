Tim Cook dans la liste des personnes les plus influentes du magazine TIME en 2021

Comme chaque année, le célèbre magasine Time publie sa liste des "100 personnes les plus influentes" selon eux. Cette année, on retrouve un certain Tim Cook, actuel PDG d'Apple qui s'est vu attribuer les mots "caractère, compassion et courage" pour le caractériser.

Il faut dire que depuis son arrivée au poste en 2011, l'homme a su surprendre son petit monde, bien que son arrivée à la tête de la Pomme fût assez timide.

Le magazine Time publie sa liste des "100 personnes les plus influentes"

Cette année, Tim Cook figure donc dans la célèbre liste des "100 personnes les plus influentes" publiée par le magazine Time. C'est le multimilliardaire et cofondateur de Nike, Phil Knight, qui a rédigé son profil :

En 2005, lorsque nous avons parlé pour la première fois à Tim Cook de devenir membre du conseil d'administration de Nike, nous espérions ajouter un bon décideur à l'équipe. En peu de temps, il s'est révélé être un homme d'un excellent jugement, capable de penser de manière tactique et stratégique dans un secteur très différent du sien. Il a également offert l'attribut le plus précieux de tout leader dans n'importe quel domaine : la sagesse.

Knight évoque également la question du décès de Steve Jobs et la façon dont la "transition presque impossible" a été gérée par Cook "avec une dignité et une grâce étonnantes, et annoncée au monde à sa propre manière".



