Les iPhone 13 ont bien des batteries plus puissantes

Lors du keynote de mardi, Apple a largement mis en avant la durée de vie de la batterie de la nouvelle gamme d'iPhone 2021. La bande à Tim Cook a déclaré que l'iPhone 13 mini devrait atteindre environ 1,5 heure d'utilisation supplémentaire avec une seule charge, et que l'iPhone 13 durerait jusqu'à 2,5 heures de plus. Les mêmes gains ont été annoncés pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Le tout est évidemment comparé aux modèles iPhone 12 équivalents.

De 11 à 18% de batterie en plus

Sans surprise, Apple n'a pas daigné rentrer dans les détails. Il a donc fallu attendre un dépôt sur le site Chemtrec pour découvrir les capacités officielles de chaque batterie. Et comme prévu, la hausse est significative, expliquant le poids supplémentaire sur chaque modèle. Si l'iPhone 13 mini ne prend que 7 grammes pour atteindre 140 grammes, l'iPhone 13 Pro passe de 187 à 203 grammes.



Un gain en autonomie est souvent la conjonction de deux facteurs : la meilleure gestion énergétique du processeur et / ou de l'écran, ainsi qu'une augmentation de la capacité de la batterie. L'iPhone 13 bénéficie des deux facteurs, avec une puce A15 plus efficace et des cellules de batterie plus grandes à l'intérieur.

Selon les statistiques publiées, l'iPhone 13 mini est équipé d'une batterie de 9,57 watts-heure, contre 8,57 watts-heure pour l'iPhone 12 mini, soit une augmentation de près de 12%.



Pour l'iPhone 13, Apple a emballé 12,41 watts-heure, contre 10,78 watts-heure pour l'iPhone 12, soit une augmentation de 15%.



L'iPhone 12 Pro avait la même batterie de 10,78 watts-heure que le 12 classique, mais l'iPhone 13 Pro a maintenant une batterie de 11,97 watts-heure, en hausse de 11 %. Mais c'est moins que l'iPhone 13.



Enfin, le plus gros téléphone d'Apple, l'iPhone 13 Pro Max, est désormais doté d'une batterie de 16,75 watts-heure, soit une augmentation de 18% par rapport au 12 Pro Max de l'année dernière, qui avait une batterie de 14,13 watts-heure à l'intérieur.



Comme indiqué par Apple et dans notre comparatif, ces chiffres se traduisent concrètement comme ceci. L'iPhone 13 Pro Max est évalué pour 28 heures de lecture vidéo continue, alors que l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces devrait atteindre 17 heures sur le même exercice. Bien sûr, l'utilisation réelle donnera des résultats inférieurs mais nul doute que l'heure et demie en plus sur le plus petit modèle sera d'un grand secours. C'était le principal grief à son encontre. Mieux, recharger moins souvent permettra à tous les modèles de durer plus longtemps sur le long terme.