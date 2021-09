Où acheter les iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Medhi Naitmazi

Trois jours après avoir présenté en grande pompe les nouveaux iPhone 13, Apple ouvre le carnet de commande. Dans un premier temps sous la forme de précommandes, on parlera de commandes à partir du 24 septembre, jour des premières livraisons aux clients. Il est temps de choisir entre les iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Après plus d'un an de rumeurs, la firme de Cupertino a dévoilé son nouvel iPhone 13 lors de l'évènement California Streaming qui a également été l'occasion de découvrir les iPad 9, iPad mini 6 et Apple Watch 7.

Rappel des nouveautés des iPhone 13

Parmi les nouveautés les plus marquantes des iPhone 2021 :

Nouvelle puce A15 avec toujours plus de puissance (notamment GPU 5 coeurs sur les "Pro")

avec toujours plus de puissance (notamment GPU 5 coeurs sur les "Pro") Encoche réduite de 20% sur tous les modèles d'iPhone 13

sur tous les modèles d'iPhone 13 Arrivée de l'écran 120 Hz exclusivement sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max

exclusivement sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max Batterie plus grande avec 1h30 à 2h30 d'autonomie en plus

avec 1h30 à 2h30 d'autonomie en plus Nouveaux capteurs avec stabilisation et mode nuit partout

Nouveau Mode macro sur les "Pro"

sur les "Pro" Nouveau mode cinématique pour faciliter la réalisation avec flou et suivi des personnes

pour faciliter la réalisation avec flou et suivi des personnes Modem 5G mmWave toujours limité au USA

toujours limité au USA Double eSIM sur tous les modèles

Si vous avez un iPhone 12, la question du renouvellement mérite de se poser. Pour vous aider, consultez notre comparatif iPhone 13 / iPhone 12.

Acheter les iPhone 13 en France

Avec des stocks limités, il y a fort à parier que l'iPhone 13 et tous ses variants devraient rapidement se trouver en rupture de stock. Si les clients ayant un iPhone 12 vont largement hésiter, ceux qui ont des modèles plus anciens vont profiter de ces nouveautés pour renouveler. Un iPhone 6s, un iPhone 7, voire un iPhone X ont probablement besoin de souffler.

Acheter les iPhone 13 / 13 mini :



Acheter les iPhone 13 Pro / 13 Pro Max :