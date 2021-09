L’iPhone 13 va booster la 5G partout dans le monde

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

5



La 5G sur l'iPhone n'est pas une nouveauté, car Apple a introduit pour la première fois la prise en charge du réseau ultra-rapide l'année dernière avec la gamme iPhone 12. Bien évidemment, les iPhone 13 prennent toujours en charge la 5G, mais vont plus loin en supportant bien plus de bandes avec près de 200 opérateurs compatibles. De quoi favoriser l'adoption de la 5G dans le monde entier.

Apple va pousser le monde à passer à la 5G

Selon Anisha Bhatia, analyste technologique principale chez GlobalData, la nouvelle génération d'iPhone devrait permettre une utilisation massive du réseau 5G. Comme le souligne l'analyste, il existe déjà plusieurs téléphones Android avec prise en charge de la 5G sur le marché. En ce qui concerne les appareils iOS, cependant, seuls quatre modèles d'iPhone disposaient de cette technologie jusqu’à présent.

Avec le lancement officiel de l'iPhone 13 la semaine prochaine, non seulement les consommateurs auront le choix parmi les quatre nouveaux iPhone 2021, mais ils pourront également acheter l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini à des prix plus attractifs, Apple ayant baisser le prix de 120€. Au total, la firme proposera donc un total de six modèles d'iPhone compatibles avec la 5G.

Le nouvel iPhone 13 d'Apple stimulera l'adoption de la 5G. Contrairement à Android, les utilisateurs d'iOS n'ont pas une forte sélection d'appareils 5G. La famille iPhone 13 est un ajout bienvenu pour les consommateurs qui cherchent à mettre à niveau. Rival Samsung dispose d'une solide sélection de téléphones 5G à tous les niveaux de prix et est en tête des opérateurs qui poussent agressivement les services 5G - en particulier aux États-Unis.

L'analyste de GlobalData estime également que les iPhone 13 de base devraient être très plébiscités cette année avec toujours plus de technologie et un stockage doublé pour le même prix que l’an passé.



GlobalData s'attend à ce que les opérateurs profitent des iPhone 2021 pour promouvoir davantage le réseau 5G, en particulier aux États-Unis. Il en sera de même en Europe et en Asie, notamment au Japon, même si la 5G mmWave reste réservée au marché nord-américain.

Il convient de noter qu'en plus de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13, l'iPad Pro 2021 et l'iPad mini 6 disposent également de la prise en charge de la 5G.

L'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seront chacun disponibles en précommande à 14 heures aujourd’hui et les premières livraisons auront lieu le 24 septembre.