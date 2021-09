iPhone 13 Pro : la version 1 To est déjà en rupture de stock !

Il y a 29 min (Màj il y a 19 min)

Alban Martin

3



Apple a ouvert aujourd'hui les précommandes pour les quatre modèles d'iPhone 13 sur son site et via l'application Apple Store. Mais après quelques minutes seulement, les délais de livraison glissent déjà en octobre sur certains modèles. En particulier, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en version 1 To, soit les plus chers.

Les modèles les plus chers sont les plus prisés

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont disponibles avec jusqu'à 1 To de stockage, ce qui est la plus grande capacité de stockage jamais offerte dans un iPhone. L'option de stockage est loin d'être donné, avec des prix atteignant 1839€ pour l'iPhone 13 Pro Max. Des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go sont également disponibles, la plupart étant toujours disponibles pour la livraison le 24 septembre à cette heure-ci.

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini sont également disponibles avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, mais il n'y a pas d'option 1 To pour ces appareils. La plupart est encore disponible pour une livraison la semaine prochaine, mais certaines variantes affichent également 2 à 3 semaines de délais.



Les principales nouveautés de la gamme iPhone 13 incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l'appareil photo avec des capteurs plus gros, tous stabilisés et avec de nouveaux modes de prises de vue, une durée de vie de la batterie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d'un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. Les quatre modèles d'iPhone 13 commenceront à arriver chez les clients et à être commercialisés dans les magasins le vendredi 24 septembre.



Attention, Apple semble avoir beaucoup de mal à gérer l'afflux et les paiements échouent très souvent. Certains n'arrivent pas à passer l'étape finale, même après 10 essais. Prenez votre mail en patience...