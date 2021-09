"Préparez-vous", Apple envoie une notification aux futurs propriétaires de l'iPhone 13

Vous avez précommandé l'un des nouveaux iPhone 13 cet après-midi ? Vous avez peut-être reçu une notification inhabituelle de l'application "Réglages" de votre iPhone actuel. En effet, Apple a expédié il y a quelques minutes un message à certains clients qui ont précommandé l'iPhone 13 sur l'Apple Store en ligne. Apple conseille de se préparer pour cette nouvelle étape !

La firme de Cupertino semble avoir mis en place une nouvelle procédure pour les propriétaires d'iPhone qui migrent vers la dernière génération. Selon le compte Twitter @OliverJHaslam, une notification iOS est distribuée quand votre Apple ID a enregistré une précommande pour l'un des iPhone 13.

"Préparez-vous en quelques étapes simples", voici ce que dit la notification quand vous appuyez dessus, vous êtes redirigé vers une page de l'app Réglages qui organise la migration de votre sauvegarde iCloud afin que celle-ci soit prête quand vous allez recevoir votre précieux.

Quand Oliver Haslam a appuyé sur le bouton pour lancer une vérification, son iPhone l'a informé que les paramètres d'utilisation iCloud étaient corrects et que tous les indicateurs étaient au vert pour le passage vers l'iPhone 13 Pro Max. Le message final aura été qu'il était maintenant juste nécessaire d'attendre la livraison du nouvel iPhone.



Ce nouveau procédé incite clairement les clients à passer par iCloud pour migrer leur sauvegarde d'un iPhone à l'autre plutôt que via leur Mac ou PC. Cette nouveauté pourrait être une anticipation pour proposer à l'avenir un transfert de données vers un iPhone sans port, puisque n'oublions pas que d'après les rumeurs, le port Lightning pourrait bientôt être supprimé !

