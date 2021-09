Le lecteur Overcast améliore CarPlay et ajoute des widgets

Le populaire lecteur de podcasts Overcast a reçu une belle mise à jour hier soir. Avec la version 2021.8, Overcast ajoute la prise en charge des widgets d'écran d'accueil sur iOS 14 et supérieur, améliore le support de CarPlay, et plus encore. Une excellente nouvelle pour ce lecteur gratuit qui a séduit des millions d’utilisateurs.

Les nouveautés CarPlay

Overcast ajoute donc de nouvelles fonctionnalités CarPlay, y compris une liste des podcasts les plus récents, le contrôle de la vitesse de lecture, les chapitres, et plus encore. Ces améliorations seront probablement très utiles à ceux qui utilisent régulièrement l'application Overcast en voiture.

Les widgets dans Overcast

Au total, Overcast ajoute trois options de widget différentes qui peuvent être utilisées sur votre iPhone ou iPad : un petit widget qui affiche le podcast le plus récent que vous écoutiez, un widget moyen qui affiche trois épisodes inachevés et / ou nouvellement publiés et un grand widget qui affiche quatre épisodes inachevés et / ou nouvellement publiés.

Les informations affichées comprennent l’illustration de l'épisode, le titre, la date de sortie et la durée. Vous pouvez toucher n'importe quel podcast pour démarrer la lecture.

Overcast est incontestablement l’un des tout meilleurs lecteurs de podcasts. Il propose une interface intuitive, axée sur le contenu, et est régulièrement mis à jour. Le tout est gratuit avec un in-app à 9,99€ pour supprimer la publicité chaque année. L’app est même compatible AirPlay 2 depuis l’an dernier.

