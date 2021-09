Bons plans iOS : SaGa Frontier Remastered, Some Peace Of Mind, Widgets PRO

Hier à 21:15

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment SaGa Frontier Remastered, Some Peace Of Mind, Widgets PRO. L'occasion d'économiser 27,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Jotalicious (App, iPhone, v4.0.3, 5 Mo, iOS 14.1, Erik Eggleston) passe de 0,99 € à gratuit. Jotalicious vous permet de créer des listes simples et intuitives, comme l'appli Notes d'Apple. La première ligne que vous tapez se transforme en votre nom de liste. Chaque ligne supplémentaire sera un élément sur cette liste.



Le top, c'est que vous n'avez même pas à taper vos listes car vous pouvez dicter les éléments en disant un nom d'élément et "Nouvelle ligne" après chaque élément.



Gros avantage, Jotalicious vous permet également d'ajouter des montants aux éléments, de définir le magasin dans lequel se trouve l'élément et de catégoriser chaque ligne.



Les + : Dictée vocale

3D Touch

Interface colorée Télécharger l'app gratuite Jotalicious





gTasks Pro (App, iPhone / iPad, v4.9.35, 23 Mo, iOS 12.0, JulyApps Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. Une application de gestion de tâches qui se synchronise avec Google Task (inclut dans Gmail, Google Calendar et Google Apps).



Le but est de visualiser vos tâches et vos événements de calendrier à un seul endroit. L'appli permet de gérer les sous-tâches, d'avoir des rappels localisés, des tâches récurrentes, etc. Les + :



Belle interface

Synchronisation iCloud Télécharger l'app gratuite gTasks Pro





Widgets PRO (App, iPhone, v1.1.0, 30 Mo, iOS 14.0) passe de 0,99 € à gratuit. Widgets PRO sont des widgets de photo, de date et d'heure qui vous aident à créer un style unique d'écran d'accueil.



Créez facilement votre widget photo avec vos photos préférées combinées avec les informations souhaitées telles que le jour, la date, l'heure et même le niveau de la batterie ou vous pouvez choisir parmi les modèles prédéfinis.



Ajustez et personnalisez n'importe quel texte et information pour le rendre unique sur votre écran d'accueil. Créez vos meilleurs widgets possibles. Les + :



Tout-en-un Télécharger l'app gratuite Widgets PRO





Jeux gratuits iOS :

ReFactory: Factory Simulator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.15, 204 Mo, iOS 10.0, BIVAK) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue sur ReFactory !



Il s'agit d'un jeu de stratégie bac à sable dans lequel vous devez construire une usine automatisée sur une planète extraterrestre. C'est un monde étonnant qui fonctionnera selon vos lois. Cette histoire commence dans l'espace.



Le système de navigation a été détruit et le vaisseau spatial s'est écrasé. L'équipage est dispersé sur tout le territoire de la planète extraterrestre, la plupart des équipements sont endommagés. Vous incarnez l'intelligence artificielle d'un navire. Votre tâche est de construire une ville et de récupérer des ressources pour trouver une équipe et retourner sur votre planète natale. Télécharger le jeu gratuit ReFactory: Factory Simulator





Mage Chess (Jeu, Jeux de société / Simulation, iPhone / iPad, v2.3, 43 Mo, iOS 14.5, Deze Lyu) passe de 0,99 € à gratuit. Des archéologues ont découvert une tombe médiévale dans une grotte en Angleterre, dont le propriétaire était un passionné d'échecs. La seule façon d'entrer ou de sortir est de jouer aux échecs avec les morts jusqu'à ce que les mauvais esprits soient satisfaits. Dans Mage Chess, vous jouerez avec des pièces d'échecs en 3D entièrement animées.



Il comprend toutes les règles spéciales des échecs : le roque, l'en passant et la promotion. Il propose également trois règles supplémentaires que vous pouvez essayer : l'invocation de pions, l'échange de pièces et la promotion instantanée. Mage Chess vous permet de créer des parties personnalisées et offre un mode hors ligne et en ligne. L'application vous permet également de sauvegarder et de charger des parties.



Les + : Pour les adorateurs du jeu d'échecs des sorciers Télécharger le jeu gratuit Mage Chess





Some Peace Of Mind (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 186 Mo, iOS 11.0, Stefanos Kostaras) passe de 0,99 € à gratuit. Dans Some Peace of Mind, vous devrez jouer au détective dans votre propre chambre à coucher pour découvrir des indices et résoudre des énigmes. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous retrouvez dans votre chambre, mais tout semble déplacé.



Quelqu'un a verrouillé votre ordinateur, a fouillé dans vos affaires et a laissé des indices tout autour pour vous aider à décrypter le mot de passe. C'est à toi de découvrir ce qui se passe. N'oublie pas de tout essayer et de regarder attentivement.



Les + : Si vous aimez les énigmes Télécharger le jeu gratuit Some Peace Of Mind





Promotions iOS :

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 21,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité.



Si vous n'avez pas entendu parler de ce remastering, SaGa Frontier Remastered est bien plus beau, parfaitement adapté au tactile et inclut également Fuse en tant que personnage jouable, ainsi que de nouveaux événements dans le scénario. SaGa Frontier propose donc huit héros jouables en tout avec chacun son histoire propre. L'aventure ne serait rien sans ses batailles, toujours aussi plaisantes et stratégiques avec des armes et des compétences à acquérir. Sans oublier la possibilité de combiner les attaques.



Parmi les autres ajouts, les joueurs pourront compter sur une interface revue, de nouvelles fonctionnalités dont un mode double vitesse qui permet de fluidifier le jeu.

Télécharger SaGa Frontier Remastered à 21,99 €





Orwell: Keeping an Eye on You (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 215 Mo, iOS 12.0, Fellow Traveller) passe de 5,99 € à 3,99 €. Big Brother est arrivé, et c’est vous. Redécouvrez ce jeu primé sur iOS, avec des mécaniques tactiles pour contrôler le jeu de façon fluide.



Enquêtez sur la vie des citoyens pour trouver les responsables d’une série d’attentats terroristes. Vous avez accès à toutes les informations provenant d’Internet, les communications personnelles et les fichiers privés. Mais soyez prudent, les renseignements que vous fournirez auront des conséquences.



Orwell est un nouveau programme de sécurité gouvernemental capable de surveiller chaque citoyen de La Nation. Il est capable d'enregistrer toutes les communications personnelles et d'accéder à n'importe quel ordinateur.



Les + : Menez une véritable enquête au travers d'Internet Télécharger Orwell: Keeping an Eye on You à 3,99 €





The Last Roman Village (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 206 Mo, iOS 9.0, Nikola Nikolov) passe de 2,29 € à 0,99 €. Le temps de la paix est terminé. L'empire romain n'existe plus. Tout est entre les mains du général Marc Aurèle pour préserver et protéger le dernier morceau de l'histoire romaine. Les ennemis attaquent des deux côtés et il est important de garder une défense et un équilibre des deux côtés. Avec un peu de chance et des choix judicieux, vous serez en mesure de prendre les meilleures décisions pour montrer aux hordes ennemies que le dernier village romain restera. Télécharger The Last Roman Village à 0,99 €





Space Grunts (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.3, 65 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 4,49 € à 1,99 €. Un des nombreux jeux du studio Orange Pixel qui vient d’être porté de Steam à iOS. Un jeu au tour par tour avec des environnements générés aléatoirement et un design retro très sympathique. Si vous aimez les Rogue-like, c'est à ne pas manquer !



De la tactique et du shoot réunis dans un excellent jeu apprécié des joueurs mobiles. Avec ses niveaux différents à chaque partie, pas possible de s'ennuyer. Télécharger Space Grunts à 1,99 €