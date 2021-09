Téléchargez les fonds d'écran officiels de l'iPad mini 6

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Apple a annoncé la semaine dernière plusieurs nouveautés comme les iPhone 13, l'iPad de 9e génération et l'iPad mini de 6e génération. Ce dernier a reçu un tout nouveau design, et des fonds d'écran exclusifs. Force est de constater qu'ils sont très sympas avec l'inscription "mini" en couleurs.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".



Au lieu d'images abstraites, Apple a cette fois-ci créé des wallpapers avec le mot « mini » comme s'il avait été écrit à la main. Il existe quatre versions différentes des nouveaux fonds d'écran basés sur les quatre couleurs de l'iPad mini : gris sidéral, rose, violet et starlight. Comme d'habitude, chaque nouveau fond d'écran est disponible en versions claire et sombre.



Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d'écran iPad mini de 6e génération, dans leur pleine résolution, ci-dessous. Ils peuvent même s'adapter sur un iPhone, alors n'hésitez pas à tester. Et si vous préférez les fonds des iPhone 13, c'est sur notre précédent article.

Wallpapers iPad Mini 6 :

















Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?