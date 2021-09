Apple atteint la barre des 2 milliards d'iPhone vendus

Il y a 3 heures

Alban Martin

1



Avec un choix d'iPhone de plus en plus large, les clients peuvent entrer dans l'écosystème d'Apple à n'importe quel prix, ce qui a conduit à la firme d'atteindre la barre des 2 milliards d'iPhones vendus depuis 2007.

1 milliard d'iPhone actif, 2 milliards vendus

Si Apple vend des dizaines de millions d'iPhone neufs chaque année, le marché de l'occasion est également florissant. Cela crée une grande variété de choix pour le consommateur, de l'iPhone 13 Pro Max 1 To à 1 839€ à un iPhone SE d'occasion acheté pour trois fois rien.

Un rapport d'Horace Dediu chez Asymco indique qu'il y a plus d'un milliard d'utilisateurs actifs d'iPhone, avec environ 60% de part de marché aux États-Unis. Grâce à un taux important de clients passant d'Android à iOS, ce nombre continue de croître. Par exemple, plus de 14% des citoyens américains interrogés sont passés à l'iPhone au cours des deux dernières années.



Apple a atteint 2 milliards d'iPhones vendus grâce à une combinaison de deux facteurs : une forte demande pour les fonctionnalités trouvées dans les nouveaux iPhones et des incitations toujours plus intéressantes du côté des opérateurs. De plus, les valeurs de reprise des iPhones plus anciens peuvent atteindre 800€, poussant de nombreuses personnes à se mettre à niveau sans hésiter.



Avec des clients capables d'échanger d'anciens iPhones contre de nouveaux, Apple peut augmenter son nombre total d'iPhones vendus. L'effet secondaire d'un bon programme d'échange est la grande disponibilité des iPhones d'occasion, ce qui conduit à un prix d'entrée inférieur pour ces personnes.



Le prix n'est pas tout pour ceux qui envisagent un nouvel appareil, mais Apple est désormais en mesure d'offrir de nouvelles fonctionnalités qui suscitent l'intérêt des clients sans constamment faire la course à la puissance. Chaque nouvelle mise à niveau de l'iPhone, comme le mode cinématique et de meilleures caméras sur les iPhone 13, offre une réelle incitation aux utilisateurs à passer au nouveau modèle.



Avec tous ces facteurs à l'esprit, il est facile de comprendre pourquoi Apple a non seulement vendu plus de 2 milliards d'iPhones, mais gagne également des parts sur des marchés clés.



Qui était sur Android encore récemment parmi vous ?