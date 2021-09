Découvrez dans quels pays l’iPhone 13 est le moins cher

Il y a 48 min (Màj il y a 26 min)

Medhi Naitmazi

Les nouveaux iPhone 13 sont officiels depuis le keynote du 14 septembre et seront commercialisés à partir de demain vendredi 24 septembre aux mêmes prix que la génération précédente. Comme vous le savez peut-être, les prix de l'iPhone 13 peuvent atteindre près de 3 000 $ dans certains pays. Une nouvelle étude de Money SuperMarket montre combien de jours (ou de mois) les gens doivent travailler pour acheter le tout nouvel iPhone 13 dans différentes régions du monde.

Combien de temps faut-il travailler pour acheter un iPhone 13

Au lieu de simplement considérer le prix total des appareils dans chaque pays, l'étude est basée sur le temps de travail dont une personne a besoin pour se permettre un iPhone 13 (la version 128 Go). En effet, bien que certains pays puissent afficher un iPhone moins cher que d'autres, le salaire minimum peut également être plus bas, ce qui rend plus difficile pour les gens de l'acheter là-bas.

Money SuperMarket souligne que le Brésil est certainement le pays où l'iPhone est le plus cher. Là-bas, un iPhone 13 128 Go coûte environ 1449 $. Une personne gagnant le salaire minimum au Brésil doit travailler 86 jours pour acheter un nouvel iPhone.

Cependant, le Brésil n'est pas le pays où l'iPhone 13 est le moins abordable avec un salaire minimum. Bien que le même modèle coûte 1 025 $ aux Philippines, les gens là-bas doivent travailler 97 jours pour se l’offrir.

À l’inverse, Hong Kong est le pays affichant le prix de l'iPhone 13 128 Go le moins cher à 874 $, et ceux qui y gagnent le smic local peuvent obtenir un nouvel iPhone avec 7 jours de travail. Mais le pays qui arrive en tête de liste des iPhone 13 les plus abordables est la Suisse, où les gens doivent travailler moins de 7 jours pour acheter un iPhone 13 avec le salaire minimum local.

La société de recherche note que tous les calculs sont basés sur une journée de travail typique de 8 heures et que les prix de l'iPhone ont été collectés sur le site d'Apple dans chaque région, en ajoutant, quand il le fallait, la taxe en vigueur à l’instant « t ».



L'iPhone 13 sera officiellement disponible en France et dans 30 autres pays à partir de demain vendredi 24 septembre. Les prix démarrent à 809€ pour l’iPhone 13 mini et 909€ pour l’iPhone 13. Apple a également annoncé que les nouveaux téléphones sortiront dans plus de 15 autres pays en octobre.