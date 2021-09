Grâce aux démontages des iPhone 13, on sait précisément la capacité des batteries

Il y a 1 heure

Julien Russo

5



Il y a deux types de consommateurs, ceux qui dès réception s'empressent de tester les nouvelles fonctionnalités et les autres qui se dépêchent de démonter le nouveau smartphone pour voir les composants à l'intérieur. Plusieurs vidéos mises en ligne sur YouTube permettent d'avoir un aperçu de la capacité des batteries proposé par Apple.

Un coup de boost pour l'autonomie

Avec l'arrivée de l'écran ProMotion 120 Hz et la présence du modem 5G, Apple n'avait pas d'autres choix que de proposer des batteries plus performantes pour que les iPhone 13 ne se fatiguent pas trop vite.

Nous connaissons tous le comportement d'Apple à ce sujet, tout ce qui concerne l'autonomie, c'est en général des progrès timides et rien de vraiment révolutionnaire...

Mais pas cette fois !



Apple semble avoir écouté ses clients qui demandaient une meilleure autonomie. Avec les nombreux démontages d'iPhone 13, on s'aperçoit que les derniers modèles embarquent une nouvelle batterie nettement plus performante.

Voyons en détail les capacités pour chaque modèle d'iPhone 13 avec une comparaison sur la précédente génération...

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, on retrouve sur les iPhone 13 des capacités de batteries supérieures aux iPhone 12, il faut l'avouer, on constate quand même un bel effort de la part d'Apple.

Ce qui est aussi rassurant, c'est que les promesses d'une autonomie évolutive lors de la présentation sont bien réalistes !

iPhone 13 mini 2 406 mAh iPhone 12 mini 2 227 mAh iPhone 13 3 227 mAh iPhone 12 2 815 mAh iPhone 13 Pro 3 095 mAh iPhone 12 Pro 2 815 mAh iPhone 13 Pro Max 4 352 mAh iPhone 12 Pro Max 3 687 mAh

Cette différence de capacité de batterie se ressent directement sur l'utilisation puisque dans les caractéristiques des nouveaux iPhone, on constate une hausse sur l'autonomie en : lecture vidéo, streaming vidéo ou encore en lecture audio.

Par exemple, l'iPhone 13 mini a gagné 2 heures sur la lecture vidéo, 3 heures sur le streaming vidéo et 5 heures sur la lecture audio.



Du côté de l'iPhone 13 Pro Max, on remarque un gain de 8 heures sur la lecture vidéo, de 13 heures sur le streaming vidéo et de 15 heures sur la lecture audio.

Rien de vraiment "woaw" au point de décrire cela comme une révolution, mais un peu plus d'autonomie est la bienvenue surtout quand la plupart des clients ont toujours des difficultés en 2021 à finir la journée sans recharger leur iPhone.