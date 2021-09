La série Fondation est disponible avec l'épisode 1 gratuit

Il y a 2 heures

Alban Martin

C'est, selon Apple, la grande série originale du constructeur depuis la création d'Apple TV+. Comme prévu, Fondation démarre en ce vendredi 24 septembre pour les abonnés au service de streaming, jour de livraison des premiers iPhone 13. Ce programme basé sur les romans originaux d'Isaac Asimov affiche un casting de premier ordre.

Première diffusion pour la série Fondation

Pour sa production la plus ambitieuse, Apple a mis les petits plats dans les grands en offrant à tout le monde le premier épisode. Il faudra être abonné pour voir le second, également disponible ce jour.



Ensuite, Apple TV+ diffusera un épisode par semaine, ainsi qu'un podcast pour analyser ce qui vient de se passer. Apple a fait entendre que l'histoire pourrait s'étaler sur 80 épisodes, soit certainement 8 saisons. L'histoire s'y prête très bien puisqu'elle s'étend plusieurs millénaires.

Dans Fondation, vous retrouverez Lee Pace (Captain Marvel), Jared Harris (Chernobyl), Lara Birn (Balade entre les tombes), Terrence Mann (Blacklist), Mido Hamada (NCIS : Los Angeles) ou encore Geoffrey Cantor (Marvel's Daredevil). Le tout est produit par Skydance Television en exclusivité pour Apple TV+.



Alors que l'oeuvre d'Azimov est devenue la référence SF dès sa sortie dans les années 40 (en 5 nouvelles), la série aura fort à faire pour plaire aux nombreux fans. Heureusement, le générique en met plein les yeux, tout comme la suite avec des décors à couper le souffle tourner en Irlande, Malte et autres Canaries, une mise en scène soignés et des effets spéciaux raisonnables. Il faudra vérifier tout cela sur la durée, mais le départ est positif si vous voulez notre avis.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.