Test : l'autonomie des iPhone 13 est-elle supérieure aux précédentes générations ?

Il y a 36 min

Julien Russo

Sur les smartphones de dernières générations, on retrouve une tonne de fonctionnalités fantastiques comme la reconnaissance faciale, la réalité augmentée boosté au LiDAR ou encore la possibilité de réaliser des photos et vidéos avec une qualité spectaculaire. Cependant, ce qui ne semble jamais vraiment connaître une importante évolution : c'est l'autonomie. On rêve tous de pouvoir utiliser son iPhone pendant plusieurs jours sans avoir besoin de le recharger. En attendant cette "révolution", il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil sur la performance des nouveaux iPhone à ce sujet.

Les iPhone 13 largement supérieurs aux iPhone inférieurs

C'est un rituel qui se renouvelle chaque année, après la commercialisation de nouveaux iPhone, on retrouve sur YouTube un tas de "batterie test", une confrontation de la dernière génération face aux précédentes.

Avec ce type d'expérimentation, il est facile de visualiser l'effort qu'a fait Apple pour augmenter l'autonomie de votre iPhone !



Le YouTuber Mrwhosetheboss a mis sur le ring :

L'iPhone 13 Pro Max

L'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13

L'iPhone 13 mini

L'iPhone 12

L'iPhone 11

L'iPhone SE

Comme dans les autres tests, chaque iPhone est à armes égales, c'est-à-dire qu'ils sont tous connectés au même réseau Wi-Fi (avec la même portée), ils ont une intensité de luminosité identique, les mêmes fonctionnalités d'activées et surtout... La capacité de batterie est à 100%.

Une fois les iPhone mis côte à côte et un dernier iPhone qui se charge de chronométrer, le test peut enfin commencer.

Plusieurs "activités" ont lieu sur les iPhone, le YouTuber va tout faire pour épuiser les iPhone avec : des vidéos, du streaming, des jeux, des photos, des vidéos ou encore des exercices physiques !



Le résultat est sans grande surprise.

L'iPhone qui s'en sort le mieux est l'iPhone 13 Pro Max et sa batterie de 4 352 mAh, ce modèle nouvelle génération a réussi à durer 9 heures et 52 minutes avant de s'éteindre complètement et signaler une nécessité de recharge pour continuer à fonctionner.

À noter qu'il s'agit là d'une réussite "historique", puisque pendant ces 9h52, l'iPhone a été sollicité sans aucune interruption !



Du côté de l'iPhone 13 mini, on constate une autonomie de 6 heures et 26 minutes, un gain d'une demi-heure par rapport à l'iPhone 12. C'est une performance remarquable surtout que l'iPhone est plus petit ce qui limite la taille des composants à l'intérieur... dont la batterie.



Autre amélioration notable, c'est l'endurance de l'iPhone 13, le nouveau smartphone d'Apple enregistre un score de 7 heures et 45 minutes soit un gain de 2 heures par rapport à l'iPhone 12.

On ne peut le nier, les batteries incluses dans les iPhone 13 sont très bénéfiques pour l'autonomie globale, quelle que soit l'utilisation du smartphone !