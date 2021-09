Une option plist prévue pour utiliser le 120 Hz sur iPhone 13 Pro

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Alors que plusieurs développeurs de sont aperçus que leurs applications re compilées avec Xcode 13 ne profitaient pas du taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz sur iPhone 13 Pro, Apple a maintenant fourni des éclaircissements sur la raison. Par défaut, les différentes API d’animation sont limitées à 60 Hz mais on peut activer facilement ProMotion.

Une limitation bientôt levée pour les développeurs sur iPhone 13

Apple a déclaré que toutes les applications tierces peuvent tirer pleinement parti des taux de rafraîchissement variables de 10 à 120 Hz. Il suffit aux développeurs de déclarer que leurs applications utilisent des fréquences d'images plus élevées en ajoutant une entrée au fichier plist de leur application. La documentation sur l'entrée requise sera bientôt mise à la disposition des développeurs et nous rappelle l’option pour utiliser plus de RAM sur iOS 15.

Apple exige cette étape d'adhésion pour fournir cette fonction uniquement aux applications qui ont un intérêt à bénéficier de la technologie, ce qui optimisera l'autonomie de la batterie sur les iPhone 13 Pro et Pro Max.

Si tel est le cas, les animations d'interface utilisateur standard dans dans les applications tierces éligibles bénéficient automatiquement des fréquences d'images plus élevées et plus basses disponibles avec ProMotion sans que les développeurs aient à changer quoi que ce soit au niveau code. Une manière d’être à égalité avec les apps d’Apple.

D’ailleurs certaines animations construites à l'aide de Core Animation seront corrigées dans une prochaine mise à jour logicielle, comme vous l’avez probablement remarqué sur Instagram notamment.

À l'heure actuelle, avec un support limité aux animations classiques, il peut y avoir une différence notable entre une interaction comme le tout bête défilement.

La technologie d'affichage ProMotion est conçue pour fournir une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 10 Hz à 120 Hz. La fréquence de rafraîchissement de l'iPhone change en fonction de ce qui se trouve à l'écran afin de préserver l'autonomie de la batterie, car la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz consomme plus rapidement la batterie. Si vous regardez une page statique sur le Web par exemple, la fréquence de rafraîchissement ralentira, mais elle augmentera au fur et à mesure que vous ferez défiler. La fonctionnalité ProMotion est disponible sur les modèles d'iPhone 13 Pro, d'iPhone 13 Pro Max et d'iPad Pro. Retrouvez notre liste de jeux compatibles 120 Hz pour profiter au maximum de votre dernier achat d’iPhone 13 Pro.