Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, Reflexes, Senet Égyptien

Il y a 6 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, Reflexes, Senet Égyptien. L'occasion d'économiser 47.5€ !



Applications gratuites iOS :

Reflexes (App, iPhone, v1.2, 35 Mo, iOS 13.0, Sliced Backhand Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Reflexes vous permet de vous lever et de vous déplacer grâce à des activités de réalité augmentée. Placez simplement votre iPhone contre un mur, une bouteille d'eau ou tout autre objet solide et assurez-vous que tout, des genoux vers le haut, se trouve dans le viseur. Ensuite, frappez les cibles telles qu'elles apparaissent à l'écran.



Vous pouvez choisir parmi cinq activités différentes, trois durées et quatre vitesses de jeu. Reflexes comprend également la possibilité d'enregistrer vos activités, le support Apple Watch et l'intégration de l'application Santé.



Les + : L'allié parfait pour vous faire lever du canapé Télécharger l'app gratuite Reflexes





Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2021.3, 54 Mo, iOS 14.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,99 € à gratuit. Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Les + : Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple Télécharger l'app gratuite Remote Drive





Audio Spectrum (App, iPhone / iPad, v2.7, 3 Mo, iOS 12.4, Pawel Krzywdzinski) passe de 1,99 € à gratuit. Une app pour ceux qui veulent analyser le spectre audio grâce à une représentation graphique du signal acoustique. Cela permet notamment de mesurer la fréquence de réponse d'un équipement ou d'analyser certains sons.



Orienté pour les pro, cette app préconise un iPhone récent ou bien un accessoire micro plus puissant.



Les + : Plein de réglages Télécharger l'app gratuite Audio Spectrum





Jeux gratuits iOS :

Isometric Squares (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10.0, 148 Mo, iOS 10.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit. L'objectif est simple: faire un carré à partir de carrés en les plaçant tous sur la grille. Vous pouvez le faire en 2D ou en 3D si vous souhaitez un défi spatial supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air!



Isometric Squares propose deux modes:

- difficile avec vue 3D isométrique

- facile avec top-down vue 2D



Les + : Plus de 50 niveaux avec des puzzles globaux 150+ isométriques pour résoudre

5 niveaux de difficulté à choisir Télécharger le jeu gratuit Isometric Squares





Astra (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.6, 191 Mo, iOS 7.0, Pablo Molina Garcia) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de pouvoir incarnez la déesse de la lumière du jour, Hemera ? À vous de combattre les ténèbres et de découvrir les secrets de l'univers Astra !



Vous l'aurez compris, le jeu se base sur la mythologie dans un jeu d'exploration et d'énigmes !



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Astra





Senet Égyptien (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.0, 60 Mo, iOS 9.0, Mohamed Ezzat) passe de 0,99 € à gratuit. Le Senet est un jeu de société de l'Egypte antique et prédynastique : il s'agit de la première version connue du backgammon, des jeux de dames ou d'échecs. Le plateau de jeu devient alors une métaphore de l'au-delà, avec des pions se déplaçant d'un côté à l'autre du plateau, comme une âme traverse les différentes couches de l'enfer après la mort. Le but du jeu est d'atteindre l'espace final et de quitter le plateau : tout comme atteindre Horus et quitter le monde des ténèbres était l'objectif des Egyptiens après leur mort. Les joueurs affrontent l'IA du jeu, à tour de rôle, chacun d'entre eux tentant de déplacer ses sept pions d'un bout à l'autre du plateau de jeu, jusqu'à en sortir, pour parvenir à achever leur voyage intérieur à travers le royaume des Enfers d'Osiris.



Les + : L'un des plus anciens jeux de société Télécharger le jeu gratuit Senet Égyptien





Promotions iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 0,99 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 0,99 €





Echecs Ultime (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.12, 154 Mo, iOS 12.1, Mastersoft Ltd) passe de 20,99 € à 3,99 €. Mastersoft Chess contient l’un des meilleurs moteurs de jeux d’échecs pour ordinateurs au monde ! Ce moteur a terminé 4ème aux Championnats du Monde d’échecs d’ordinateurs et il n’est disponible sur aucun autre jeu d’échecs pour iPhone. Conçu par des champions d’échecs pour les champions mais aussi tous les niveaux intermédiaires.



Si vous avez déjà des notions, c'est le bon jeu pour vous, sinon passez votre chemin.



Les + : 100 niveaux gradués vous attendent pour progresser

Jouable en ligne Télécharger Echecs Ultime à 3,99 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 1,99 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 1,99 €