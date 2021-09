Gurman annonce un iPhone 14 complètement nouveau

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Mark Gurman est de retour avec sa désormais traditionnelle newsletter Power On. Cette fois, le journaliste de Bloomberg confirme les premières rumeurs sur l'iPhone 14 en expliquant que les clients peuvent s'attendre à « une refonte complète » pour l'iPhone 14 car les changements mineurs de cette année sont le signe que les ingénieurs d'Apple travaillent sur des choses plus importantes pour la future itération.

Un nouveau design pour les iPhone 14

Ce n'est pas la première fois que nous entendons dire qu'Apple va proposer une refonte complète de la gamme iPhone 14. L'analyste Ming-Chi Kuo a déjà déclaré qu'Apple laisserait tomber l'encoche en 2022, à commencer par l'iPhone 14 Pro haut de gamme. Kuo décrit le changement de conception comme une caméra perforée en haut de l'écran. Le leaker Jon Prosser avait d'ailleurs surenchéri juste avant l'annonce des iPhone 13 Pro affirmant avoir vu des images réelles de l'iPhone 14 Pro Max sans encoche. Il avait même publié des rendus 3D où l'on apercevait le module photo arrière complètement intégré au châssis.

Par ailleurs, Apple aurait abandonné l'idée d'un iPhone mini 14 et se concentrerait sur un nouvel «iPhone 14 Max», de sorte que la gamme comprendrait un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max.



En ce qui concerne le capteur Touch ID sous l'écran, Ming-Chi Kuo a signalé qu'Apple travaillait sur cette technologie depuis un moment, mais des difficultés techniques pourraient l'empêcher d'être prêt pour 2022. L'analyste penche plus pour 2023, alors qu'en 2024 il annonce l'iPhone Fold, un modèle pliant. Gurman a également corroborer ce calendrier.



Bref, l'iPhone 13 est à peine sorti qu'on est déjà sur la suite, à court et moyen termes. Nul doute que l'iPhone 14 fera évoluer plusieurs aspects esthétiques et pratiques pour justifier un nouveau renouvellement des clients.