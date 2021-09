Apple promet de corriger le bug "déverrouiller avec l'Apple Watch" sur les iPhone 13

Julien Russo

Le Face ID était probablement la technologie de déverrouillage et d'authentification la plus efficace et pratique... Du moins avant qu'apparaisse la pandémie Covid-19 qui nous oblige à porter quotidiennement des masques. Aujourd'hui, la reconnaissance faciale sur smartphone apporte des complications et c'est pour cela qu'Apple a ajouté la vérification via Apple Watch pour le déverrouillage de votre iPhone. Si cela est bien pensé, la fonctionnalité ne marche malheureusement pas pour la plupart des utilisateurs sur iPhone 13.

Apple travaille sur un correctif

Acquérir un smartphone qui vient de sortir n'est pas toujours que du positif. En effet, on peut être confronté à certains bugs que n'avait pas forcément prévus le fabricant avant la commercialisation.

Dès les premières activations d'iPhone 13, de nombreux clients ont fait remonter à Apple et sur les réseaux sociaux une impossibilité d'utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller l'iPhone.



Tout est pourtant respecté, la montre connectée est au poignet, elle est déverrouillée, mais l'iPhone n'arrive pas à faire le checkup pour finaliser l'authentification Apple Watch + Face ID.

Résultat, les propriétaires d'iPhone 13 n'ont pas d'autres choix que de baisser le masque pour utiliser la reconnaissance faciale ou de saisir le code défini lors de la configuration initiale du smartphone.

Apple prépare une mise à jour

Les développeurs du géant californien ont très vite eu échos de ce problème qui touche des milliers de clients qui ont acheté l'un des iPhone 13.

Apple a expliqué dans un document d'assistance que l'anomalie va être corrigée dans une prochaine mise à jour qui devrait normalement arriver sous peu (si tout se passe bien).

La firme de Cupertino ne communique pas de date pour la publication de cette mise à jour qui sera exclusivement réservée aux iPhone 13, mais recommande tout de même de désactiver le déverrouillage avec sollicitation de l'Apple Watch.

Une situation temporaire qui permettra à votre nouvel iPhone de se comporter comme avant que sors cette fonctionnalité, c'est-à-dire que dès que le Face ID détecte un masque sur votre visage, vous serez automatiquement redirigé sur le pavé numérique pour saisir votre code.



Il y a quelques jours, Apple a corrigé un bug d'accès au catalogue Apple Music et un problème dans la configuration des widgets qui prenaient l'initiative d'appliquer automatiquement leur paramètre par défaut.

Les développeurs ont été très réactifs puisque la version revue d'iOS 15 a été publiée seulement quelques heures après le lancement des iPhone 13. Malheureusement, la correction du déverrouillage Apple Watch + Face ID n'a pas pu être résolue aussi vite.