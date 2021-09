Comparatif : Apple Watch 7 Vs Apple Watch 6 / 5 / SE / 4 / 3

Il y a 31 min

Medhi Naitmazi

1



Après plusieurs mois de rumeurs, nous avons désormais toutes les informations à propos de la dernière génération d'Apple Watch 2012. Enfin presque, car lors de son événement California Streaming, Apple a expliqué que sa montre ne sortirait pas tout de suite et la firme a même retenu certains détails. En attendant, voici comment la Series 7 se place par rapport aux modèles précédents.

L'Apple Watch Series 7 a été officiellement dévoilée lors de l'événement des iPhone 13 le 14 septembre dernier, avec une disponibilité prévue pour "plus tard cet automne". Bien que la nouvelle tocante puisse sembler offrir des mises à jour minimales à première vue, selon la version à partir de laquelle vous effectuez le renouvellement, elle peut offrir de grandes améliorations.

Étant donné que l'Apple Watch n'est pas nécessairement un achat annuel pour les clients, nous avons décidé d'inclure tous les modèles depuis l'Apple Watch 3 jusqu'à l'Apple Watch 6.

Series 7 vs Series 6

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6 et versions antérieures

Processeur et stockage

Fait intéressant, il semble qu'Apple utilise le même processeur dual-core 64 bits dans la Series 7 que celui lancé dans la Series 6. Tim Cook peut appeler le processeur "S7", mais le processeur est le même. Apple a déjà fait le coup plusieurs fois par le passé, notamment avec la Series 5 qui reprenait le cœur de la Series 4.

En effet, Apple n'a pas parlé du processeur Series 7 lors de son annonce. Si rien ne change à ce niveau depuis le modèle 2020, si vous venez de modèles Apple Watch antérieurs, vous remarquerez certainement une montre plus rapide et plus réactive.

Un autre avantage, si vous venez d'une série 3 ou 4 à l’Apple Watch 7, est un stockage doublé voire quadruplé à 32 Go.

Série 7 6 SE 5 4 3 SiP/Processeur Processeur double cœur S7/S6 SiP 64 bits Processeur double cœur S6 SiP 64 bits Processeur double cœur S5 SiP 64 bits Processeur double cœur S5 SiP 64 bits Processeur double cœur S4 SiP 64 bits Processeur double cœur S3 SiP U1 (ultra large bande) Oui Oui Non Non Non Non Espace de rangement 32 Go 32 Go 32 Go 32 Go 16 GB 8 Go

Boîtier et écran

Deux des principaux changements de l'Apple Watch 7 se voient directement sur la montre. On trouve un boîtier légèrement plus grand (41 et 45 mm) et un écran bord à bord. Il est 20 % plus grand que les modèles à partir de l’Apple Watch 4 et 50 % plus grand que l'écran de la série 3.

Et pas de soucis pour les accessoires, tous les bracelets Apple Watch précédents s'adaptent à la série 7.

Série 7 6 SE 5 4 3 Taille de la valise 45/41mm 44/40mm 44/40mm 44/40mm 44/40mm 42/38mm Taille d'affichage 50 % plus grand que la série 3 (20 % plus grand que la série 6, etc.) 30% plus grand que la série 3 30% plus grand que la série 3 30% plus grand que la série 3 30% plus grand que la série 3 563 mm² Affichage permanent Oui Oui Non Oui Non Non

Un autre avantage est que vous obtiendrez l'affichage permanent si vous venez de la série 3, 4 ou de la SE.

Batterie et charge

Si la nouvelle montre n’est pas plus puissante, en revanche elle est plus véloce lors de la recharge. Apple évoqué une charge 33% plus rapide. Cela signifie passer de 0 à 80 % en 45 minutes au lieu d'environ 1 heure pour les autres modèles.

Si vous souhaitez utiliser l’Apple Watch 7 pour le suivi du sommeil, vous bénéficiez également de 8 heures d'utilisation pour une charge de 8 minutes.

Série 7 6 SE 5 4 3 Vie de la batterie Jusqu'à 18 heures Jusqu'à 18 heures Jusqu'à 18 heures Jusqu'à 18 heures Jusqu'à 18 heures Jusqu'à 18 heures Mise en charge 0-80% en 45 minutes + 8 minutes de charge = 8 heures de suivi du sommeil 0-80% en ~60 minutes 0-80% en ~60 minutes 0-80% en ~60 minutes 0-80% en ~60 minutes 0-80% en ~60 minutes

Cependant, aucune amélioration de l’autonomie avec toujours jusqu'à 18 heures.

Fonctions et capteurs principaux

Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités avancées que vous obtiendrez avec l’Apple Watch 7 par rapport aux modèles précédents.

Série 7 6 SE 5 4 3 Application ECG Oui Oui Non Oui Oui Non Application d'oxygène dans le sang Oui Oui Non Non Non Non Notifications de fréquence cardiaque élevée/faible Oui Oui Oui Oui Oui Oui Etanche à 50m Oui Oui Oui Oui Oui Oui Suivi du sommeil Oui Oui Oui Oui Oui Oui Détection de chute Oui Oui Oui Oui Oui Non SOS d'urgence Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Prix

L'Apple Watch Series 7 est proposée à un prix de départ de 429€ en 41 mm, soit le même que la série 6. L'Apple Watch SE à partir de 299€ reste dans la gamme, la série 3 étant conservée pour une autre saison au prix d'entrée de 199€.

À ce stade, Apple n'a pas partagé quand la série 7 sera officiellement lancée, mais gageons que cela se fasse d’ici le mois de novembre.

Conclusion du comparatif

Alors que l'Apple Watch Series 7 peut ressembler davantage à une Apple Watch 6S qu’à une vraie nouveauté, si vous envisagez de passer de la série 3, 4 ou SE, vous obtiendrez un écran plus grand que jamais et toujours allumé, une charge plus rapide et tous les caractéristiques de santé dernier cri.