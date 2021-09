Une édition limitée du Beats Studio 3 en collaboration avec la marque A-Cold-Wall

Après la collaboration avec l'équipe d'esport FaZe Clan, Beats continue son bout de chemin avec cette fois un nouveau partenariat de choc. Apple a accepté de s'associer avec la marque de vêtements, chaussures et lunettes de soleil : A-Cold-Wall. Pour cette occasion, Apple propose une version inédite de son casque Beats Studio 3.

Beats x A-Cold-Wall

Avec l'AirPods Max et tous les autres casques haut de gamme qu'on retrouve sur le marché, il n'est pas toujours simple de "créer" la différence avec la marque Beats.

Si la popularité est bien présente, la concurrence sait aussi être agressive à coup de réductions et en proposant des fonctionnalités très recherchées par les clients.

Pour dynamiser les ventes d'un modèle déjà commercialisé depuis plusieurs années, il y a tout de même une solution qui s'avère à chaque fois très efficace : les partenariats avec de grandes marques.



Apple a dévoilé aujourd'hui une nouvelle collaboration entre sa marque Beats et A-Cold-Wall, une marque de vêtements très populaire aux États-Unis.

Comme avec FaZe Clan, le partenariat consiste à proposer un casque inédit qui sera disponible sur une courte durée à la vente.

Apple explique sur son site :

Cette collaboration insuffle à la silhouette emblématique du casque Beats Studio3 Wireless une palette de couleurs ardoise avec une application de ciment moucheté qui recouvre à la fois le casque et les coussinets. Le logo du support ACW* et le trait d'onyx courent de chaque côté, avec une bande intérieure de couleur argile pour donner au casque un contraste et une sophistication graphique.

Pour rappel, le Beats Studio 3 embarque la puce Apple W1 et propose jusqu'à 22 heures d'autonomie avec la réduction de bruit.

Il est commercialisé sur l'Apple Store en ligne au tarif de 349,95€, mais vous pouvez le trouver avec une belle réduction comme c'est le cas sur Amazon à seulement 229€.

En ce qui concerne le partenariat Beats x A-Cold-Wall, la firme de Cupertino n'a pas mentionné de disponibilité pour l'Europe, on espère tout de même qu'Apple changera d'avis !