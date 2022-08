Encore une édition limitée pour la Beats Pill + malgré l'arrêt de sa commercialisation

Malgré qu'elle ne soit plus en vente depuis le début d'année, l'enceinte Beats Pill + a encore le droit à quelques coups de projecteur. Après une collaboration avec la marque de mode Stussy, c'est au tour du joueur de NBA Devin Booker et de sa marque Book Projects de s'associer à Beats. Un design estival qui devrait en chauffer plus d'un.

Toujours en vie

La Beats Pill + ne veut pas s'éteindre... Alors qu'Apple a annoncé son abandon il y a maintenant plus de sept mois, l'enceinte sortie en 2015 va finalement avoir le droit à une nouvelle édition limitée. Cette fois-ci, c'est le joueur de NBA Devin Booker qui est à l'honneur avec sa marque Book Projects.



Inspirée du désert de Sonora, cette Pill + arborera un dégradé orange sable avec les deux lettres B et P sur les extrémités, en référence à la collaboration avec Book Projects. La marque n'a pas donné d'informations sur la date de sortie et le prix mais a tout de même souhaité officialiser la nouvelle sur Twitter. Au niveau du prix, on devrait une fois de plus être à 200 €, 199.95 € pour être précis.

Ce n'est pas la première fois que Beats fait le coup. Tout juste deux mois après l'annonce de la fin de commercialisation du produit, on avait eu la surprise d'apprendre la sortie d'une édition limitée "Stussy". Si ce produit vous intéresse, nous ne pouvons que vous conseiller de rester à l'affût sur les réseaux officiels de Beats. Une fois que le produit sera en vente, cela risque de partir comme des petits pains.