Apple lance une édition limitée "Stussy" de la Beats Pill+

Apple abandonne un nouveau produit aujourd'hui avec l'enceinte Bluetooth Beats Pill+ sortie en 2015. Si vous la recherchez sur l'Apple Store en ligne, vous ne trouverez plus aucun résultat, comme...

Les Beats Fit Pro ont droit à plusieurs publicités pour accompagner et renforcer leur récent lancement. Beats a publié une série de nouvelles vidéos pour célébrer le lancement des...

À l'occasion de certaines collaborations ou événements dans l'année, Apple propose des éditions limitées pour ses produits Beats. Cela permet de booster les ventes et de générer parfois des...

Beats a collaboré avec la marque de mode Stüssy sur une enceinte Beats Pill+ en édition limitée, avec un design à base de tête de mort et le logo Stüssy. Un message gravé sur le haut de l'enceinte indique que "le seul bon système est un système sonore". Tout un programme.

