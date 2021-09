La première moto volante en vente dès 2023 ?

Corentin Ruffin

Bien que des progrès ne cessent de voir le jour autour des véhicules que nous utilisons quotidiennement, il manque encore un coup d'éclat qui nous fera basculer de la réalité à la science-fiction, dont nous nous sommes attachés grâce à certains films et livres. En effet, dans les plus belles utopies de l'époque, les années 2000 étaient synonymes d'une révolution, en passant notamment par des véhicules volants.

Figurez-vous que nous pourrions finalement plonger dans une nouvelle ère, ou du moins en partie, puisque la société Jet Pack Aviation vient de faire la promesse de commercialiser une première moto volante à partir de 2023.

Jet Pack Aviation veut commercialiser une moto volante en 2023

Oui, vous avez bien lu, l'année 2023 pourrait bien être le coup d'envoi des premiers véhicules volants, en commençant par les motos. L’entreprise américaine Jet Pack Aviation vient de réaliser son premier vol expérimental avec brio, si l'on en croit les porte-parole.



Et plus particulièrement, c'est le projet Speeder qui a rencontré ce succès : ce dernier prend la forme d'un ADAV (aéronef à décollage et atterrissage verticaux). Pour réussir cet exploit, les ingénieurs ont utilisé des mini-turbines pour maintenir le véhicule en l’air et pour le déplacer latéralement.



Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, cet essai a été effectué sans pilote, ni carrosserie. Selon Jet Pack Aviation, la société serait capable d'arriver à un modèle abouti fin 2022, pour une commercialisation en 2023. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander l'appareil grand public qui afficherait une autonomie de 15 minutes et serait capable d'aller jusqu'à 100 km/h. Prix du ticket d'entrée pour précommander la machine : 10 000 dollars, avec un prix total estimé à 380 000 dollars.



Une seconde version, qui serait plutôt à destination des secours, de l'armée et des forces de l'ordre, est également prévue. Autonomie de 10 à 20 minutes avec des pointes allant jusqu'à 240 km/h...