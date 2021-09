PS Plus : les jeux gratuit en octobre Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 et Hell Let Loose

Les abonnés au PS Plus qui ont été déçus en septembre avec Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 et Predator : Hunting Grounds auront certainement le sourire avec les jeux à venir en octobre.



L’un des principaux avantages de l'abonnement au PlayStation Plus est d’accéder chaque mois à une sélection de jeux gratuits, en plus de pouvoir jouer en ligne. Et les titres à venir ont fuité, ils seront disponibles du 5 octobre au 2 novembre 2021.

3 nouveaux jeux gratuits sur PS5 (dont 2 sur PS4) pour les abonnées sur PS Plus

Une fois n'est pas coutume, la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus pour les joueurs sur PS4 et PS5 a été dévoilée en avance. On retrouve ainsi l'excellent Mortal Kombat X sur PS4 / PS5, PGA Tour 2K21 sur les deux consoles et Hell Let Loose uniquement sur la next-gen :

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA tour 2K21 (PS4)

Le gros jeu du mois est donc Hell Let Loose, un FPS multijoueurs qui prend place durant la Seconde Guerre mondiale avec un concept déjà éprouvé : des batailles jusqu’à 100 joueurs, comme la plupart des Battle Royale du moment. Mais il ne s'agit pas vraiment de ce style de gameplay puisque le titre fait la part belle à la stratégie en temps réel, le tout dans une ambiance apocalyptique. Alors qu'il a été très bien accueilli sur PC, le voici qui débarque gratuitement le premier jour sur PS5, pour les abonnés PS Plus.

Pour le reste, on retrouve donc le célèbre Mortal Kombat X tout en 3D qui n'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains. Les coups sanglants et autres fatalités sont toujours de la partie, avec une pointe gore qui ne fait que s'accentuer à chaque épisode, tout comme le gameplay de plus en plus technique.



Si les deux jeux d'action ne vous tentent pas, il reste le titre de golf de 2K Games. Nommé sobrement PGA Tour 2K21, il s'agit d'une excellente simulation qui se déroule dans de magnifiques paysages. Choix du club, de la puissance, de la trajectoire et prise en compte du contexte sont impératif pour se rapprocher du green et réaliser un joli birdy.



Voilà donc une belle fournée pour le PlayStation Plus, à vous de jouer.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour mémoire, le PlayStation Plus est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger (entre 3 et 4 selon les mois) et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.