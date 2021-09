WhatsApp prendra bientôt en charge l'iPad et un second téléphone

Cela fait un moment que nous n'avons pas eu vent des dernières nouvelles concernant la prise en charge de plusieurs appareils sur WhatsApp. Maintenant, un nouveau rapport montre que cette fonctionnalité ressemblera davantage à ce que Telegram fait déjà, avec la possibilité d'avoir la messagerie sur iPad (enfin) et la possibilité d'utiliser deux téléphones en même temps.

WhatsApp sur le point d'évoluer

Selon les experts de WABetainfo, alors que WhatsApp offre déjà la possibilité de lier son compte avec WhatsApp Web, PC et Portal (Facebook) à certains bêta-testeurs, il développe toujours une application pour l'iPad et la possibilité de lier un autre téléphone avec le même compte.



Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, il sera possible de télécharger vos messages sur un autre téléphone mobile sans problème.

Lorsque vous ouvrez WhatsApp sur le deuxième appareil mobile après un certain temps, l'application télécharge tous les messages du serveur et cela ne nécessite pas que votre téléphone principal soit connecté à Internet. Lorsque vous associez votre deuxième appareil mobile pour la première fois, WhatsApp synchronise l'historique des discussions : ce processus est évidemment crypté de bout en bout.

WABetainfo dit qu'il n'est pas clair si cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les tablettes, mais pour le moment, rien ne prouve que la société exclura les téléphones mobiles.



L'une des choses dont les gens se plaignent le plus à propos de WhatsApp par rapport à des concurrents comme Telegram est le manque de prise en charge de plusieurs appareils, car vous ne pouvez vous connecter à autant d'appareils que vous le souhaitez.



La société travaille également sur une autre fonctionnalité importante, à savoir la possibilité de transférer l'historique des discussions entre les appareils iOS et Android et vice-versa.



Reste à connaître la date de la sortie de cette fonctionnalité multi-appareils 2.0 qui se fait grandement désirer...

