Bons plans iOS : Doctor Who: Lonely Assassins, Crystal Cove, MÉTÉO NOW

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

2



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Doctor Who: Lonely Assassins, Crystal Cove, MÉTÉO NOW. L'occasion d'économiser 46€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Klipped (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 0 Mo, iOS 13.0, Andrew Drake) passe de 0,99 € à gratuit. Klipped est une application de prise de notes sans fioritures. Gribouillez des idées, collez du code, prenez des notes, collez du texte et enregistrez des rendez-vous.



L'application vous permet de secouer pour annuler/rétablir et activer un mode d'extinction des lumières. Vous avez également la possibilité de corriger automatiquement, de mettre automatiquement en majuscule et bien d'autres...



Les + : Une application de prise de notes simple

Télécharger l'app gratuite Klipped





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.5.4, 53 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 3,99 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





MÉTÉO NOW (App, iPhone / iPad, v2.7.1, 65 Mo, iOS 12.0, DeluxeWare) passe de 20,99 € à gratuit. L'application absolument incroyable, comme de la magie dans votre main. Vous n'imaginez pas tout ce que le monde peut vous offrir.

Des images 3D Earth captivantes attireront votre attention dans cette application et vous allez oublier la principale caractéristique de cette application : les prévisions météorologiques.



La météo actuelle détaillée, les prévisions météorologiques horaires et quotidiennes détaillées pour le monde entier, la recherche rapide, sa belle interface utilisateur font de cette application l'une des meilleures du marché....



Les + : Pour une météo bien plus poussée Télécharger l'app gratuite MÉTÉO NOW





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Heads Up! Charades for Kids (Jeu, Mots, iPhone, v2.2.2, 127 Mo, iOS 8.0, Warner Bros.) passe de 4,99 € à gratuit. Si vous aimez "Heads Up !", le jeu créé par Ellen DeGeneres, joué dans son émission et par des millions de personnes dans le monde, alors préparez-vous à "Heads Up ! Kids", un jeu amusant et passionnant auquel vous pouvez jouer avec vos enfants, quel que soit leur niveau de lecture !



Des animaux aux actions en passant par les objets de la maison, donnez des indices pour aider votre coéquipier à deviner l'image qui se trouve sur sa tête avant que le temps ne soit écoulé ! Que vous fassiez la queue, que vous partiez en voyage ou que vous organisiez une soirée jeux en famille, "Heads Up ! Kids" est le seul jeu dont vous avez besoin pour continuer à vous amuser !



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Heads Up! Charades for Kids





Astra (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.6, 191 Mo, iOS 7.0, Pablo Molina Garcia) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de pouvoir incarnez la déesse de la lumière du jour, Hemera ? À vous de combattre les ténèbres et de découvrir les secrets de l'univers Astra !



Vous l'aurez compris, le jeu se base sur la mythologie dans un jeu d'exploration et d'énigmes !



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Astra





Promotions iOS :

aTimeLogger 2 (App, iPhone / iPad, v1.6.27, 104 Mo, iOS 10.0, BGCI) passe de 4,99 € à 0,99 €.

aTimeLogger 2 est une superbe application que j'utilise moi-même tous les jours et qui permet de suivre le temps passé dans chacune de vos activités. Vous pouvez créer, éditer, et retirer des types d'activité ou voir le détail de chacune.



L'app comprend aussi un graphique style camembert pour avoir un visuel du temps passé dans chaque activité. On retrouve également un widget pour le centre de notifications !



Les + : Pratique pour comprendre et améliorer vos journées Télécharger aTimeLogger 2 à 0,99 €





Element (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v2.3, 139 Mo, iOS 10.0, Flightless) passe de 3,99 € à 0,99 €. Element est un jeu de stratégie en temps réel dans l'espace pour les joueurs qui n'ont pas le temps pour les jeux de stratégie en temps réel dans l'espace.



Notre foyer ne nous fournit plus de moyens de survivre.

Un combat pour les ressources afin de quitter notre sytème a commencé.

Le futur est ailleurs... Télécharger Element à 0,99 €