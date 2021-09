Lightroom : bientôt de nouveaux outils de masque basés sur l'intelligence artificielle

Voilà une belle nouvelle qui risque de faire plaisir aux adorateurs de photographie puisque le géant Adobe vient d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux outils de masque basés sur l'intelligence artificielle Lightroom. Et le gros coup, c'est que ces derniers ne seront pas que disponibles sur Mac, mais bel et bien sur iPad et iPhone.

Il faut dire que la firme travaille sur ses nouvelles fonctionnalités depuis plus d'un an, et on parle du plus grand changement apporté à la modification sélective des photos depuis la sortie de Lightroom 2.

Adobe Lightroom va bientôt accueillir de nouveaux outils

Les premières versions de Photoshop ont introduit des outils tels que les outils Dodge et Burn, ainsi que les sélections, le masquage, les calques et les masques de calque, qui ont permis aux photographes d'effectuer des ajustements sélectifs dans la chambre noire numérique. Lightroom 2, sorti en 2008, a introduit les outils pinceau, gradient linéaire et gradient radial, qui permettent d'effectuer des ajustements sélectifs directs dans un environnement non destructif et spécifique à la photographie. La nouvelle fonctionnalité de masquage représente la plus importante modification apportée à la maîtrise de l'amélioration sélective des photos depuis la sortie de Lightroom 2.

Pour mettre en place ces nouvelles fonctionnalités liées aux masques, Adobe a interrogé des "dizaines de milliers de clients" pour tenter de comprendre les principaux points sensibles. Avec ces dernières, les utilisateurs peuvent sélectionner un sujet ou un ciel pour effectuer rapidement un ajustement.



Arrivée prévue le 26 octobre sur Lightroom et Lightroom Classic !



