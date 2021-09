Apple rejoint un groupe dédié à la cybersécurité des petites et moyennes entreprises

La cybersécurité et la protection des données personnelles sont des causes qui préoccupent beaucoup Apple. On le constate à chaque nouvelle version d'iOS, d'iPadOS ou encore de macOS. Si la sécurité des clients est une priorité depuis fort longtemps, Apple souhaite aller encore plus loin en se concentrant avec son équipe d'experts sur les petites et moyennes entreprises qui font parfois face à de violentes cyberattaques.

Apple rejoint une organisation

Nous venons d'apprendre qu'Apple vient de rejoindre la Cyber Readiness Institute, une organisation américaine qui a pour objectif d'apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas toujours les moyens financiers et l'équipe nécessaire pour se protéger des cyberattaques.



La firme de Cupertino a rejoint l'organisation avec l'un des grades les plus élevés, Apple est devenu coprésident du groupe, c'est-à-dire que le géant californien sera en mesure de prendre des décisions et surtout de partager toutes les meilleures pratiques et expériences dans le développement d'outils et de ressources de cybersécurité gratuits.

Les premiers objectifs pour Apple ont déjà été fixés, l'entreprise prendra en charge une plateforme de développement de contenu de l'institut et devra créer un nouveau programme.

Christopher G. Caine membre cofondateur du groupe a exprimé sa joie de voir Apple rejoindre l'organisation et surtout d'accorder une importance toute particulière aux problèmes de cybersécurité dans les entreprises :

Nous sommes très heureux d'accueillir Apple en tant que coprésident du Cyber Readiness Institute.

L'engagement d'Apple à élever la barre en matière de cybersécurité dans les entreprises de toutes tailles, ainsi que sa portée mondiale, aideront CRI à faire progresser son contenu et à étendre sa mission. Nous sommes impatients de collaborer avec Apple à l'élaboration de programmes innovants pour améliorer la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales en nous concentrant sur les mesures pratiques que les PME peuvent prendre pour être plus cyber-prêts.

La Cyber Readiness Institute possède d'autres membres présents et très actifs depuis de nombreuses années. On peut par exemple mentionner MasterCard, ExxonMobil, The Center for Global Enterprise ou encore Microsoft.

Aux États-Unis, cette organisation s'est déjà fait remarquer par la Maison-Blanche, il y a peu elle a été entendue devant la Chambre des représentants, le témoignage portait sur l'évolution des cyberattaques envers les petites entreprises américaines.



