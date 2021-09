Apple TV : les notifications de clavier sur iOS 15 ne peuvent plus être désactivées

L'avantage de l'écosystème d'Apple, c'est la communication entre chaque appareil qui est connecté sur le même réseau WiFi et/ou sur le même compte iCloud. Depuis très longtemps, Apple propose aux utilisateurs de son Apple TV d'écrire un texte sur l'interface tvOS directement depuis son iPhone ou son iPad se trouvant à proximité. Si cela est pratique, certains utilisateurs n'apprécient pas cette continuité entre les deux appareils.

Apple ne laisse plus le choix

Vous êtes sur l'App Store de votre Apple TV et vous souhaitez rechercher une application en saisissant son nom ?

Deux solutions s'offrent à vous, soit vous pouvez le faire depuis le clavier virtuel en vous déplaçant avec la Siri Remote ou vous pouvez le faire depuis votre iPhone ce qui est bien plus rapide.



Pour la seconde option, il vous suffit d'accéder au champ où vous devez écrire sur tvOS et vous recevez instantanément une notification sur votre iPhone ou iPad se trouvant à proximité.

Il vous suffit après d'écrire ce que vous voulez et c'est immédiatement envoyé vers l'Apple TV !

Ce gain de temps est très apprécié par les clients Apple en général, c'est d'ailleurs un point fort de la continuité entre les appareils, surtout quand on doit écrire de longues phrases ou mot de passe compliqué.



Cependant, ce n'est pas apprécié par tout le monde... Beaucoup d'utilisateurs ne souhaitent pas recevoir une notification à chaque fois qu'il faut écrire un texte sur l'Apple TV.

Imaginez par exemple que votre enfant utilise le boitier connecté d'Apple et que vous recevez une notification à chaque fois sur votre iPhone alors que vous êtes en train de travailler dans la pièce à côté.

Cette situation gênante pouvait être évitée sur iOS 14, Apple proposait de désactiver la continuité "texte" entre l'Apple TV et l'iPhone. Pour cela, il fallait se rendre dans les réglages du smartphone, puis Notifications et désactiver la fonction "Clavier Apple TV".

Avec iOS 15 et iPad OS 15, cette possibilité de désactiver ce paramètre a été supprimée, Apple impose désormais la continuité entre l'Apple TV et l'iPhone, même si ce n'est pas vous qui êtes devant le téléviseur !



Est-ce volontaire de la part d'Apple ou un oubli lors du développement d'iOS 15 ? La deuxième hypothèse ne serait pas surprenante puisqu'avec toutes les nouveautés et changements qu'ont connus iOS et iPadOS 15, un petit oubli est vite arrivé et c'est compréhensible vu l'ampleur du travail que génère une telle mise à jour logicielle.



Aujourd'hui, de nombreux clients Apple disent regretter la suppression de cette fonctionnalité dans les réglages de l'iPhone et de l'iPad. Apple est déjà au courant que cela gêne les utilisateurs, il faut voir maintenant si les prochaines mises à jour d'iOS 15 ramèneront la possibilité de bloquer la réception de la notification.