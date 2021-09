Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités de chat inter-applications avec Instagram

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

L'équipe derrière Facebook (v337.0, 279 Mo, iOS 11.0) continue ses efforts pour améliorer l'intégration avec l'une de ses autres applications, le très célèbre réseau social Instagram. Et plus particulièrement, c'est du côté de Messenger qu'il faut se pencher, puisque ces derniers viennent d'annoncer de nouvelles mises à jour à venir pour une communication inter-applications de groupe.



On pourra notamment démarrer une conversation avec l'un de nos contacts des deux réseaux, peu importe sur laquelle application nous nous trouvons.

Facebook rapproche Messenger et Instagram

Facebook continue d'intensifier ses efforts pour approfondir l'intégration entre Facebook et Instagram. Le groupe explique que de prochaines mises à jour verront le jour :

Avec cette mise à jour, les gens pourront lancer des chats de groupe entre leurs contacts Instagram et Messenger. Au sein de ces chats de groupe inter-applications, vous pourrez continuer à personnaliser votre expérience de chat avec des thèmes de chat et des réactions personnalisées.



Vous aurez toujours les mêmes contrôles sur les personnes qui peuvent vous joindre. Avec les contrôles de diffusion, vous décidez qui atteint votre liste de chats, qui va dans votre dossier de demande de messages et qui ne peut pas vous envoyer de messages ou vous appeler. Nous adorons ajouter de nouvelles fonctionnalités amusantes, mais notre priorité absolue est de garder la sécurité et la confidentialité en tête des priorités !

Également, il faut savoir que Facebook ajoutera également des indicateurs de frappe dans les messages de groupe, ce qui vous permet de voir quand les autres tapent.

