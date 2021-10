Achetez un iPhone 12 et obtenez des AirPods gratuits en Inde

Il y a 43 min (Màj il y a 38 min)

William Teixeira

Si l'iPhone est un succès au niveau mondial, il faut tout de même reconnaître que le smartphone star d'Apple rencontre parfois de petites faiblesses temporaires dans certains pays. En Inde, l'iPhone est l'un des smartphones les plus vendus, mais reste en difficulté face aux smartphones chinois (Oppo, Xiaomi, Huawei...) qui proposent des produits moins chers dans un pays où les salaires sont très bas.

Des AirPods offerts pour l'achat d'un iPhone 12

À l'occasion de la Fête des lumières (Divali) en Inde, Apple réalise une opération promotionnelle sur l'Apple Store en ligne dans le pays. En effet, les consommateurs indiens peuvent pendant quelques semaines obtenir gratuitement une paire d'AirPods pour tout achat d'un iPhone 12 mini ou iPhone 12.

Cette décision d'Apple semble être un "petit coup de boost" pour permettre aux ventes de reprendre un certain rythme, après peut-être une période décevante.



Apple précise que l'offre restera disponible sur l'Apple Store en ligne jusqu'au 4 novembre dans la limite du stock disponible, ce qui signifie que le géant californien a fixé un nombre précis d'AirPods offert, le but étant d'être généreux, mais pas trop non plus !

Sans surprise, la paire d'AirPods offerte est la seconde génération avec le boîtier de recharge classique, si les consommateurs indiens souhaitent obtenir les AirPods avec le boîtier de charge sans fil ou les AirPods Pro, ils devront ajouter un supplément financier lors de la commande.

Ce type d'opération a déjà eu lieu l'année dernière avec les iPhone 11, Apple proposait le même deal : une paire d'AirPods offerte pour tout achat d'un iPhone 11.



Avec ses stratégies commerciales, Apple met en valeur son récent Apple Store en ligne en Inde, il faut dire que la boutique est globalement récente puisqu'il est possible d'acheter des produits sur le site d'Apple en Inde depuis seulement 1 an. Auparavant, quand un client voulait acheter un produit Apple, il devait obligatoirement se rapprocher d'un Apple Store physique ou d'un revendeur.