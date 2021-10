Apple aurait annulé l'iPad Air 5 OLED pour 2022

Medhi Naitmazi

Apple aurait tout simplement annulé son projet de sortir un iPad Air 5 avec un écran OLED l'année prochaine en raison de préoccupations concernant la qualité et les coûts, a déclaré aujourd'hui l'analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs vue par nos soins.

iPad Air OLED : Annulé ou reporté ?

En mars, le plus célèbre des analystes spécialisés Apple a annoncé que la firme préparait un ‌iPad Air‌ 5 avec un écran OLED pour l'année prochaine. Aujourd'hui, il fait volte-face, affirmant qu'Apple a annulé le projet en raison de coûts et de performances ne répondant pas aux attentes de l'entreprise.

Kuo avait précédemment déclaré que l'iPad Pro 11 pouces recevrait un écran miniLED l'année prochaine, et il a confirmé ces propos en précisant qu'il serait "au centre de la gamme iPad en 2022". Actuellement, seul l'iPad Pro 12,9 pouces inclut la nouvelle technologie mini-LED. Selon Kuo, outre les problèmes de coût, Apple pense que l'iPad Air OLED pourrait cannibaliser l'iPad Pro 11 pouces 2022.



Cette mauvaise nouvelle fait suite à un rapport paru plus tôt cette semaine qui spécifiait que Samsung ne fournirait pas Apple en dalle OLED pour son prochain iPad. La société de Tim Cook semblait estimer que le coréen n'atteignait pas la qualité requise, notamment sur la durée de vie de la dalle.



La technologie OLED reste donc encore trop chère pour l'inclure sur un iPad moyenne gamme, ce qui justifie qu'elle soit jusqu'à présent limitée aux appareils plus compacts comme les iPhones et les Apple Watch. Dommage, car l'OLED apporte une luminosité améliorée, un contraste plus élevé, des noirs plus profonds et des angles de vision plus larges. Il se murmure que les futurs MacBook Pro 2022 pourraient en profiter d'ici un an...



En attendant de découvrir le premier iPad OLED, je vous invite à relire notre test du premier iPad Pro miniLED.