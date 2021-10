Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, Neo Monsters, The Sense Point

Hier à 20:33 (Màj hier à 20:33)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, Neo Monsters, The Sense Point. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

With Margin (App, iPhone / iPad, v1.6, 1 Mo, iOS 14.1, Hunter Smit) passe de 1,99 € à gratuit. L'essor récent des revendeurs de vide-greniers et des "flippers" de friperies permet à chacun de donner une seconde chance à des objets tout en explorant son esprit d'entreprise. Qu'il s'agisse d'un appareil photo vintage, d'une chemise des années 80 ou d'un ensemble d'outils, les revendeurs évitent que des produits ne finissent dans des décharges et leur trouvent un nouveau foyer.



With Margin est un estimateur de pertes et profits simple mais efficace qui permet à toute personne en déplacement de déterminer rapidement si une trouvaille est un succès ou un échec. En utilisant des coûts fixes ou basés sur des pourcentages, entrez rapidement votre estimation raisonnable du montant qu'il pourrait vendre. Ensuite, soustrayez les frais d'expédition, le coût de l'article, les frais du marché et les frais de traitement du paiement (le cas échéant). Si le produit est rentable selon votre connaissance du secteur, vous pouvez rapidement agir en toute confiance.



Les + : Pour les adorateurs de l'occasion et de la seconde main





MathScaner (App, iPhone / iPad, v2.0, 19 Mo, iOS 8.0, 国辉 满) passe de 2,99 € à gratuit. Scanner de mathématiques - l'application de solveur de mathématiques est une application pour vos devoirs de mathématiques. Pointez simplement l'appareil photo vers un problème mathématique et il affichera la réponse avec des instructions étape par étape indiquant comment ils y sont arrivés.



Cette application vous aidera à vous entraîner afin que vous puissiez apprendre à faire tout cela par vous-même.



Les + : Obtenez une réponse avec des instructions étape par étape





Dissection Master XR (App, iPhone / iPad, v1.3, 336 Mo, iOS 11.0, Medicalholodeck) passe de 18,99 € à gratuit. Dissection Master XR est le laboratoire d'anatomie en réalité augmentée. L'application apporte des ensembles de données tridimensionnelles haute résolution de corps humains disséqués par des professionnels dans la réalité augmentée et fournit une ressource d'apprentissage de haute qualité aux étudiants en médecine.



Les ensembles de données 3D sont affichés avec un haut niveau de détail et organisés en groupes superposés. Naviguez des muscles externes aux organes internes et étudiez l'anatomie humaine avec une précision extrême.



Tous les ensembles de données sont disséqués de manière professionnelle en mettant l'accent sur les études médicales, puis numérisés en très haute résolution. Les organes et les structures anatomiques sont soigneusement nommés et reliés à Wikipédia pour plus d'informations.



Les + : Une véritable bible du corps humain





AtmoBarometer (App, iPhone, v1.3.4, 3 Mo, iOS 13.0, Dmytro Hrebeniuk) passe de 1,99 € à gratuit. AtmoBarometer c'est une application pour mesurer la pression atmosphérique comme un baromètre.



L'application peut collecter la pression atmosphérique pendant la journée pour créer des journaux et des graphiques pouvant être utilisés plus tard. Nécessite un baromètre intégré !



Les + : Simple, mais efficace





Jeux gratuits iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.23.1, 402 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie





The Sense Point (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 1,2 Go, iOS 13.0, Mikhail Ichshenko) passe de 4,99 € à gratuit. Rejoignez Sen et son ami Po à travers leur aventure sur une île spatiale, résolvant des énigmes pour en savoir plus sur les origines mystérieuses qu'ils appellent maintenant chez eux.



Aujourd'hui, c'est donc le premier chapitre du jeu The Sense Point qu'il est possible de découvrir sur l'App Store, et il mérite une attention bien particulière. Entièrement designé à la main, notamment grâce à des animations image par image à la pâte à modeler, le jeu possède un certain charme. De plus, les énigmes et l'ambiance semblent plaire aux joueurs, au sein d'une mystérieuse planète qui va vous mettre face à des énigmes.



Attention tout de même, le jeu semble difficile à vaincre, et le créateur propose un achat intégré pour débloquer une solution. L'autre achat intégré, à 5,49€, permet de débloquer la totalité du jeu puisque seul le premier chapitre est disponible gratuitement.



Télécharger le jeu gratuit The Sense Point





Promotions iOS :

Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.0, 158 Mo, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 2,99 € à 0,99 €. Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Les + : Divertissant

Ingénieux





Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 4,99 € à 1,99 €. Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie